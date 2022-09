Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Ngày 27-9, tỉnh Phú Yên thành lập đoàn công tác do ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng tránh bão số 4 (bão Noru) ở các vùng xung yếu, dễ bị ảnh hưởng nặng nề khi bão đến.



Tại cảng cá Dân Phước thuộc phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, chiếc loa lớn được mở hết công suất kêu gọi người dân gấp rút đưa thuyền vào nơi tránh trú. Bên ngoài mặt nước cảng, hàng trăm chiếc tàu cá đã ken dày.

Ông Nguyễn Xuân Thông, một người dân ở phường Xuân Yên, đã đưa tàu về đây tránh trú từ chiều hôm trước, nhưng vẫn không yên tâm. Sáng nay ông lại trở ra tàu cá để buộc thêm dây néo. "Nghe bão này mạnh, dù Phú Yên có nằm rìa cơn bão nhưng cũng lo lắm. Cả gia tài của nhà trên đó" – ông Thông nói.

Anh Thông đang chằng néo lại dây thuyền trước khi bão áp bờ

Tại đầm Cù Mông thuộc xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, hàng trăm chiếc tàu cá cũng đã được đưa sâu vào đầm neo đậu để tránh trú bão. Ông Đinh Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, cho biết: "Đến trưa nay, toàn bộ tàu cá của xã đã được kêu gọi vào bờ. Những gia đình nuôi trồng hải sản trên biển cũng cam kết sẽ vào bờ toàn bộ vào chiều nay".

Tàu thuyền neo đậu ken dày ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu

Điều lo lắng nhất đối với tỉnh Phú Yên là số người dân còn đang làm việc trên các lồng bè nuôi hải sản. Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, tổng số ô lồng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên là trên 102.500 ô lồng với hơn 2.500 bè nuôi. Có đến trên 5.600 người thường xuyên làm việc trên các lồng bè. Trong đó nhiều nhất là thị xã Sông Cầu với gần 4.800 lao động trên 82.700 lồng nuôi. Đây là những người dễ gặp nguy hiểm khi bão đến. "Chúng tôi đã vận động đến từng lồng bè nuôi. Đến cuối giờ chiều nay, trường hợp nào chưa chịu vào bờ, chúng tôi sẽ quyết liệt cưỡng chế để đảm bảo an toàn cho người dân" – ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, nói.

Để giúp người dân chằng chống nhà cửa, Công an tỉnh Phú Yên cũng đã huy động 3 trung đội cảnh sát cơ động với hơn 90 chiến sĩ trong ngày 27-9, tập trung về các làng biển thuộc thị xã Sông Cầu, TP Tuy Hòa và huyện Tuy An để giúp dân.

Cảnh sát cơ động giúp người dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu chằng néo nhà cửa

Tại cảng cá Tiên Châu, thuộc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, toàn bộ tàu cá của xã này và xã An Ninh Đông đã được kêu gọi vào bến. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, trong số 4.107 tàu cá với hơn 24.600 lao động của tỉnh này, hiện còn 309 tàu cá với 1.861 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển phía Nam, nằm ngoài vùng ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Trong khi đó, lo sợ bão số 4 tác động đến các lồng bè nuôi tôm hùm, từ 3 ngày qua, người dân của xã An Hòa Hải, huyện Tuy An đã làm 1 cuộc di dời tôm hùm rầm rộ chưa từng có để đưa tôm đến những vùng kín gió. Những chiếc lồng nằm sâu dưới biển được ngư dân kéo lên. Sau đó, tôm hùm bắt đưa vào những thùng xốp, vội vã di chuyển lên xe, đưa vào tận Vũng Rô (thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa) hoặc xa hơn là Đầm Môn (thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) trú bão. Nhiều người đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để di chuyển tôm hùm. "Đưa vô Đầm Môn cho nó êm hơn ngoài nay. Thấy mấy năm trước, thiệt hại nhiều, giờ sợ lắm. Để lại đây, khi bão vô thì tiền tỉ phải theo mây trời. Giờ ai cũng mệt, nhưng phải cố" – ông Trình Minh Quốc, người dân ở xã An Hòa Hải nói.

Những chiếc lồng tôm hùm cuối cùng đã được người dân xã An Hòa Hải đưa lên bờ tìm nơi tránh trú

Cho đến trưa nay, trên địa bàn huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu (nằm phía Bắc tỉnh Phú Yên) đã bắt đầu có mưa. Thủy điện Sông Ba Hạ đã nâng mức xả lũ lên 1.100m3/giây cộng với lưu lượng xả nước chạy máy hết công suất là 400m3/giây nên lưu lượng xả về hạ du sông Ba là 1.500m3/giây.

ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch tỉnh Phú Yên, chỉ đạo việc đưa người dân còn trên các lồng bè nuôi hải sản vào bờ

Sau khi kiểm tra công tác phòng tránh bão số 4 ở các địa phương, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đánh giá đây là sự chuẩn bị phòng tránh tốt nhất so với những cơn bão trước đây. "Tuy nhiên điều đáng lo là còn hơn 5.000 người dân trên các lồng bè nuôi hải sản. Sẽ rất nguy hiểm khi bão đến mà chưa đưa được bà con vào bờ, nên các địa phương cần quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân" – ông Thế nói.