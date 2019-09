Chủ tịch luân phiên CLB các di sản thế giới

Tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An sáng 7-9, CLB các Di sản Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2018-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019-2020. CLB các Di sản Thế giới tại Việt Nam được thành lập năm 2013, đến nay đã tổ chức 6 hội nghị luân phiên. Dịp này, Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn đã đồng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của CLB các Di sản Thế giới tại Việt Nam.

Theo thống kê, lượng khách tham quan lưu trú tại Hội An trong năm 2018 ước đạt gần 5 triệu lượt, doanh thu vé tham quan phố cổ đạt hơn 266 tỉ đồng. Tính đến tháng 6-2019, Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã đón gần 960.000 lượt khách, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tại di tích Mỹ Sơn, lượt khách đến tham quan đạt 287.000 lượt, tăng 5,85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Q.Luật