Bắt cây "quái thú" lọt nhiều trạm CSGT miền Trung

06/10/2018 15:30

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều nay 6-10, Thượng tá Trần Đức Dương, Phó trưởng Phòng CSGT (PC67 - Công an tỉnh Quảng Bình) - xác nhận lực lượng của đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một xe đầu kéo vận chuyển cây đa sộp vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông.



Cây đa sộp ví như "quái thú" bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ Cây đa sộp ví như "quái thú" bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi đang tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), Tổ CSGT phía Nam thuộc Phòng PC67 - Công an tỉnh Quảng Bình do thượng úy Võ Hoàng Linh làm Tổ trưởng phát hiện xe đầu kéo BKS: 51D-174.06 kéo theo rơ-moóc BKS: 15R-131.06 do Trần Văn Hậu (27 tuổi, trú ở Thới Lai, TP Cần Thơ) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông nên đã báo cáo chỉ huy và xin ý kiến đón dừng kiểm tra.

Cây đa sộp ví như "quái thú" bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe này có nhiều vi phạm, như: chở hàng vượt phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của đầu kéo; không có giấy phép lưu hành khi chở hàng siêu trường siêu trọng.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Văn Hậu không xuất trình đủ thủ tục vận chuyển lâm sản theo quy định và khai báo anh được thuê vận chuyển cây đa sộp "khủng" này từ Quảng Ngãi ra Hà Nội.

Tổ CSGT Công an Quảng Bình đã lập biên bản các lỗi vi phạm của lái xe, tạm giữ phương tiện vi phạm, chuyển giao phương tiện cùng tang vật vi phạm cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền.

Cây đa sộp ví như "quái thú" bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH MTV Phương An Khang (quận Gò Vấp, TP HCM - chủ xe) vì đã có các hành vi vi phạm hành chính như đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ra tham gia giao thông; giao phương tiện cho người làm công điều khiển và chở hàng vi phạm.

Được biết, ngày 26-9, chiếc xe này đã bị công an một tỉnh lập biên bản vi phạm nhưng chưa khắc phục lỗi mà tiếp tục lưu hành. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, sau khi có kết quả xử lý của lực lượng kiểm lâm và tài xế khắc phục được các lỗi vi phạm thì đơn vị này sẽ xử lý theo quy định và cho lưu hành.





Hoàng Phúc