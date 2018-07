Tạm giữ xe đầu kéo chở cây "quái thú" vượt quá chiều cao quy định

22/07/2018 15:11

Ngày 22-7, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tạm giữ một xe đầu kéo mang BKS tỉnh Hải Dương vì chở cây "quái thú" vượt quá chiều cao cho phép tại khuôn viên Bến xe Đông Hà (phường Đông Lễ, TP Đông Hà), mặc dù cây có giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ.



Xe đầu kéo chở cây "quái thú" bị tạm giữ tại Bến xe Đông Hà

Theo đó, vào khuya 20-7, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe đầu kéo mang BKS 34C- 001.19 kéo theo rơ-moóc BKS 35R-005.40 lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị, chở một gốc cây khủng. Sau đó, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện vì xe này chở vượt quá chiều cao cho phép. Cụ thể, chiều cao được cho phép là 4,36 m, nhưng qua kiểm tra thực tế lại cao đến gần 4,7 m.

Theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, đến ngày 22-7, xe đầu kéo chở theo cây "quái thú" trên vẫn đang đỗ ở Bến xe Đông Hà. Gốc cây "quái thú" được đóng bầu hình vuông, phần ngọn và cành cây được cắt gọn. Toàn bộ cây được bó kín bằng bao tải.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Quảng Trị, xe đầu kéo này hiện vẫn đang được tạm giữ và chỉ được phép lưu thông khi khắc phục xong lỗi vi phạm.

Gốc "quái thú" được cắt gọn, bó bằng bao tải

Trước đó vài ngày, Công an Quảng Ngãi cũng tạm giữ xe chở gốc cây "quái thú" có đường kính sát gốc đến hơn 5 m, chiều cao dưới cành là 2,5 m và khai báo là cây khai thác trên rẫy ông Nguyễn Mẹo. Một điều lạ nữa là cây ngoài thực địa trên rẫy ông Nguyễn Mẹo nhỏ hơn nhiều so với cây "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi cũng như so với hồ sơ nguồn gốc có đường kính đến hơn 5 m của cây này. Ông Đoàn Quang Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa - người trực tiếp kiểm tra cây thực địa, xác nhận cây của ông Nguyễn Mẹo chỉ có đường kính khoảng 1 m. Trả lời về việc liệu có thể cây "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi được khai thác trái phép ở rừng tự nhiên đâu đó, đã "mượn hồn" hồ sơ cây Phú Yên để hợp thức hóa khi vận chuyển, ông Bé bảo đang chờ xác minh. Hiện ông đã cung cấp thông tin về sự "vênh nhau" giữa hồ sơ cây đa sộp và thực tế cây ở Phú Yên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi. Theo quy định, nơi nào bắt giữ thì nơi đó xác minh, xử lý. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên chỉ hỗ trợ, phối hợp, còn xử lý thế nào là do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.





H. Phong