Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 5-12, cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).



Lê Đăng Nghĩa, nghi can cầm đầu nhóm cho vay nặng lại

Đường dây này do Lê Đăng Nghĩa (28 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu. Hiện công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa cùng 5 đàn em. Các đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Đoàn Đức Anh (26 tuổi, quê Thanh Hóa), Trịnh Văn Quý (25 tuổi, quê Thanh Hóa), Hoàng Quốc Vượng (28 tuổi, quê Bắc Giang), Ngô Việt Tiến (28 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Văn Ba (24 tuổi, quê Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, Nghĩa thuê một căn hộ ở chung cư 18 tầng tại thị xã Phú Mỹ ở cùng nhóm đàn em đồng thời cho vay nặng lãi trên khắp địa bàn. Nghĩa thường cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" là 1%/ngày. Các đàn Nghĩa hàng ngày đi gom tiền lãi về giao cho Nghĩa.