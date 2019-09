Ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh Thanh Hóa, vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, điều tra hành vi gây khó khăn đối với doanh nghiệp và phá hoại môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cò "chạy dự án" với giá 700 triệu đồng.



Sở KH-ĐT tỉnh Thanh Hóa - nơi có người xưng là "sân sau" của lãnh đạo sở, cò mồi "chạy dự án" giá 700 triệu đồng - ảnh Tuấn Minh

Trong đơn phản ánh gửi HHDN tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Tài Do (có địa chỉ tại thôn 11, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong quá trình đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành chấp thuận chủ trương thực hiện dự án Khu thu mua nông sản và kinh danh vật liệu xây dựng tại địa chỉ trên, công ty đã được một người đàn ông liên hệ giới thiệu là "sân sau" của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Thanh Hóa, đồng thời "gợi ý" mức giá 700 triệu đồng để lo lót, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án.

Đến ngày 13-9, HHND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ thông tin trên. "Để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp hội viên và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, HHDN tỉnh Thanh Hóa đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo, điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Có hay không hành vi gây khó khăn, cản trở đối với công ty và phá hoại môi trường đầu tư kinh doanh. Nếu có cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" - văn bản gửi Công an tỉnh Thanh Hóa nêu.

Ngoài văn bản gửi công an, Chủ tịch HHDN tỉnh Thanh Hóa cũng có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị chỉ đạo làm rõ và xem xét trách nhiệm của cơ quan tham mưu đối với dự án của Công ty TNHH Tài Do. Có hay không việc cố tình gây khó khăn, cản trở đối với doanh nghiệp, đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của tỉnh về chủ trương hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp...

Theo hồ sơ, năm 2017, Công ty TNHH Tài Do có đơn đề nghị xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu thu mua nông sản và kinh doanh vật liệu xây dựng Tài Do. Diện tích đất cần thuê 2.674,4 m2. Sở KH-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn khảo sát, thẩm định cùng với các sở, ngành có liên quan và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa không chấp thuận chủ trương đầu tư do tính chất dự án thời điểm này chưa phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Sơn đến năm 2020.

Văn bản của HHDN tỉnh Thanh Hóa gửi Công an tỉnh đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc

Ngày 15-5, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đông Sơn. Theo đó, vị trí khu đất Công ty TNHH Tài Do xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là phù hợp nên đơn vị lại có đơn xin.

Tuy nhiên, ngày 5-8, Sở KH-ĐT lại có công văn báo cáo UBND tỉnh chưa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với lý do tính chất dự án không phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040.

Những ngày gần đây, Công ty TNHH Tài Do nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là "sân sau" của lãnh đạo Sở KH-ĐT tỉnh Thanh Hóa, đồng thời "gợi ý" sẽ đứng ra lo giải quyết toàn bộ thủ tục chấp thuận đầu tư với giá 700 triệu đồng.

Giám đốc Công ty TNHH Tài Do đã ghi âm lại các cuộc chào mời, ngã giá để có cơ sở tố cáo tới cơ quan chức năng.

Về việc này, Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Thanh Hóa, khẳng định ông làm việc dựa trên các quy định của pháp luật, các đơn vị, tổ chức nào đề nghị dự án phù hợp thì phải tạo điều kiện trình tỉnh chấp thuận ngay. "Từ ngày tôi làm cán bộ tới nay chưa hề có bất kỳ "sân trước", "sân sau" nào và tôi mong công an nhanh chóng xác minh, làm rõ xử lý đúng quy định của pháp luật" - ông Hùng nói.