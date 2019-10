Mới đây, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài nhận được lá thư cảm ơn của khách sau khi được chiến sĩ công an cửa khẩu nhiệt tình tìm lại những kỷ vật giá trị.



Trước đó, ngày 22-9, anh Đặng Văn K. đi trên chuyến bay VJ933 từ Tokyo (Nhật Bản) về Việt Nam, trong lúc lấy hành lý, anh K. đã để quên 1 chiếc ví trong đó có 1 dây chuyền vàng 24k (5 chỉ), 1 chiếc nhẫn đính hôn có khắc tên và nhiều giấy tờ khác.

rung tá Nguyễn Thị Bích Lan, Đội trưởng Đội Kiểm soát XNC3, cùng Trung tá Bùi Văn Xuân, Đại úy Nguyễn Văn Nam, Phó Đội trưởng đội Chính trị - Hậu cần, bàn giao lại chiếc ví cho anh K.

Anh K. đã ngay lập tức trình báo lực lượng An ninh hàng không Nội Bài và được an ninh hàng không hỗ trợ tích cực rà soát bằng nhiều biện pháp, kiểm tra kỹ hình ảnh camera… nhưng vẫn không tìm thấy.

Thật may mắn, 30 phút sau, anh K. nhận được thông tin từ một cán bộ Công an cửa khẩu nói là nhặt được tài sản. Anh K. đã vui mừng qua trụ sở của Công an cửa khẩu và nhận lại được đầy đủ tài sản tưởng chừng không thể tìm lại.

Người cán bộ mà anh K. vô cùng cảm kích nhắc tên đó là Trung tá Bùi Văn Xuân, cán bộ đội Kiểm soát XNC3, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm soát nhập cảnh, Trung tá Xuân đã nhặt được 1 chiếc ví để quên ở nhà vệ sinh trong khu vực cách ly. Đây là khu vực không có camera an ninh, nên bất kỳ ai nhặt được đồ bỏ quên và không tự giác tìm cách trả lại thì cơ hội tìm lại tài sản đó hầu như là không thể.

Trung tá Bùi Văn Xuân, cán bộ đội Kiểm soát XNC3, là người nhặt được chiếc ví của anh K.

Tại trụ sở Công an cửa khẩu Nội Bài, anh K. kiểm tra lại đồ vật của mình để quên

Thượng tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Công an cửa khẩu Nội Bài, chia sẻ: "Việc làm trên của đồng chí Xuân thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài nói riêng, là hành động thiết thực góp phần chung tay hành động vì Ngôi nhà chung Nội Bài…".

Tính từ đầu năm 2019, Công an cửa khẩu Nội Bài đã nhiều lần hỗ trợ hiệu quả cho hành khách tìm lại được tài sản có giá trị do khách bỏ quên, chủ yếu tại khu vực nhập cảnh, có những vụ giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu đồng.