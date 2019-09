Sáng nay 30-9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa nhận được email của 1 vị khách nữ gửi đến Cảng bày tỏ lời cảm ơn đối với ê-kíp nhân viên An ninh hàng không Nội Bài đã giúp khách tìm lại được chiếc ví bỏ quên với số tiền 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác.



Các cán bộ, nhân viên Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài: Anh Vũ Văn Diễn, anh Thái Đình Bình, chị Bùi Thị Thu Hà - Hình ảnh do khách chụp ngày 24-9-2019

Theo chia sẻ của nữ hành khách Nguyễn Thị Minh T., ngày 24-9, chị bỏ quên 1 chiếc ví, trong đó có giấy tờ tùy thân, 50 triệu đồng và 2 thẻ visa… Nhưng may mắn chị đã được các cán bộ, nhân viên an ninh sân bay Nội Bài giúp tìm lại được.

Cụ thể, sáng sớm ngày 24-9, sau khi phục vụ chuyến bay đầu tiên từ TP HCM hạ cánh tại Nội Bài, 1 khách nữ hoảng hốt trình báo với lực lượng an ninh về việc để quên 1 chiếc ví và không nhớ là để quên tại đâu. Khách rất lo lắng vì trong đó có số tiền lớn (50 triệu đồng) và hộ chiếu cùng visa (thị thực) để khách bay đi Úc ngay chuyến 23 giờ tối hôm đó.

Ngay lập tức, ê-kíp trực gồm anh Vũ Văn Diễn, Đội trưởng Đội An ninh trật tự ga quốc nội; anh Thái Đình Bình, tổ phó và 2 nhân viên an ninh là chị Bùi Thị Thu Hà và anh Nguyễn Tiến Ngọ đã nhanh chóng kiểm tra tất cả các khu vực, rà soát từ vị trí ngồi của khách trên máy bay, theo luồng di chuyển của khách và cuối cùng nhanh chóng tìm lại được chiếc ví bị bỏ quên tại nhà vệ sinh nữ - Nhà ga hành khách T1. Đây là vị trí không có camera an ninh, nếu không may có khách khác tìm thấy, rồi đáp đi một chuyến bay khác thì cơ hội tìm lại rất mong manh.

Anh Nguyễn Tiến Ngọ - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài

Anh Vũ Văn Diễn, Đội trưởng Đội An ninh trật tự ga quốc nội, vui vẻ chia sẻ: "Khách vui lắm, cứ năn nỉ gửi tiền cảm ơn mấy anh em an ninh nhưng chúng tôi đều từ chối. Khách đã xin chụp lại hình ảnh của chúng tôi như lưu lại một kỷ niệm khó quên tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài".

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2019, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có 1.523 vụ hành lý thất lạc, đồ vật khách bỏ quên, trong đó 315 trường hợp bàn giao cho bộ phận tìm kiếm thất lạc và hãng hàng không; 734 trường hợp bàn giao trực tiếp cho hành khách và 474 vụ được lưu giữ tại Phòng trực xử lý vụ việc của Trung tâm An ninh hàng không.