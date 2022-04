Đến dự lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2022 có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Hội báo toàn quốc năm 2022; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBND TP Hà Nội và đông đảo báo giới.



Bế mạc Hội báo toàn quốc 2022- Ảnh: Hữu Hưng

Phát biểu tổng kết Hội báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định với sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cơ quan báo chí cả nước; trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ kỹ thuật báo chí hiện đại, về công tác đào tạo, Hội báo toàn quốc năm 2022 thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước trong năm 2022.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu

Hội báo năm nay được tổ chức thành công trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn bình thường mới sau hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực của giới báo chí trong việc tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, đồng thời thể hiện được rõ nét tinh thần của Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, khẳng định sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cả nước, bên cạnh đó, báo chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các ban, bộ, ngành, ở Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2022

Trong 3 ngày diễn ra, Hội báo toàn quốc 2022 được đón tiếp nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, UBND TP Hà Nội và một số địa phương, nhiều vị khách quốc tế đến xem và giao lưu với những người làm báo. Hàng nghìn lượt người xem đã đến tham quan, đọc báo, giao lưu với những người làm báo, tương tác, giao lưu, tăng thêm sự gần gũi giữa báo chí với công chúng, giữa người làm báo với bạn đọc, bạn xem truyền hình, bạn nghe đài. Đây là một nét đẹp của Hội báo toàn quốc được tổ chức từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao giải A cho các đơn vị đoạt giải

Hội Báo toàn quốc 2022 đã giới thiệu tới công chúng cả nước các ấn phẩm đặc sắc gồm báo Tết Dương lịch 2022, báo Tết Nhâm Dần, các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, giao diện báo điện tử đẹp, biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của những người làm báo cả nước.

Ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải thưởng cho các đơn vị

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 33 giải Khuyến khích đối với Giải Bìa báo Tết ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích đối giải Giao diện báo điện tử ấn tượng; Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích đối với giải Chương trình Phát thanh ấn tượng. Trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích đối với giải Chương trình Truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM (thứ 2 từ phải sang), và ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải thưởng cho các đơn vị báo chí đoạt giải

Trao Giải ấn tượng và tặng giấy khen cho các đơn vị có đóng góp vào thành công của Hội báo 2022.