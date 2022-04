Trưa 13-4, tổ chuyên đề của Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) tổ chức kiểm tra tốc độ các phương tiện cơ giới trên Quốc lộ 22, đoạn qua cầu An Hạ hướng về trung tâm TP HCM.



CLIP: Chạy quá tốc độ trên quốc lộ 22, nhiều người nói "Không nhìn thấy biển báo".

Tổ chuyên đề chia thành 2 tổ nhỏ, 1 tổ sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo tốc độ phương tiện có dấu hiệu vi phạm lưu thông qua, tổ còn lại lập chốt cách đó vài trăm mét để dừng xe vi phạm.

Hình ảnh người điều khiển, biển số xe, thời gian vi phạm sẽ được gửi trực tiếp đến thiết bị di động của tổ lập chốt dừng phương tiện. Khi người vi phạm phản ứng lỗi thì hình ảnh vi phạm sẽ được cung cấp.

Ông N.V.T (63 tuổi, ngụ Bến Tre) lái xe tải chở hàng chạy vượt tốc độ cho phép

Do thời điểm này đường thông thoáng, nhiều người điều khiển phương tiện đã chủ quan lưu thông với tốc độ cao.

Trong gần 2 giờ làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản 5 trường hợp chạy quá tốc độ, trong đó có 2 xe tải và 3 xe máy.

Khi CSGT thông báo lỗi, người vi phạm đưa ra không ít lý do. Trong đó, nhiều người cho biết do không nhìn thấy biển báo tốc độ nên… lỡ chạy nhanh.

Cụ thể, lúc 11 giờ 30, CSGT phát hiện ông N.V.T (63 tuổi, ngụ Bến Tre) lái xe tải chở hàng với tốc độ 56km/h vượt quá tốc độ quy định từ 5-10km/h nên ra tín hiệu dừng để xử lý. Bị lập biên bản, tài xế phân trần do không nhìn thấy biển báo giới hạn tốc độ.

Chị P.N.T (21 tuổi, ngụ Tây Ninh điều khiển) điều khiển xe máy vượt tốc độ cho phép.

Theo cán bộ xử lý, với lỗi vi phạm trên ông T. sẽ bị phạt tiền 900.000 đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Một trường hợp vi phạm khác.

Tiếp đó, CSGT phát hiện chị P.N.T (21 tuổi, ngụ Tây Ninh điều khiển) điều khiển xe máy với vận tốc 61km/h.

Biển báo tốc độ trên Quốc lộ 22.

Tương tự ông T., chị T. cho rằng nguyên nhân vi phạm do bản thân không nhìn thấy biển báo giới hạn tốc độ. Với lỗi vi phạm này, chị T sẽ bị phạt 900.000 đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

Thực tế, tuyến đường trên đã được lắp đặt biển báo tốc độ cho các loại phương tiện.