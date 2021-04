Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bàn giao 3 thai phụ vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai về cho gia đình ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Trong đó, chị L.Th.Nh. (18 tuổi) đang mang bầu tháng thứ 5 và chị V.M.Tr. (33 tuổi), mang bầu 7 tháng, cùng trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn; chị M.Th.S. (26 tuổi, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) mang bầu tháng thứ 9 sắp sinh.



3 người phụ nữ tại cơ quan công an - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo điều tra của cơ quan chức năng, V.M.Tr. lấy chồng về xã Nậm Cắn từ nhiều năm nay, do chồng Tr. không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Tr. khai rằng chồng mất, sợ không thể nuôi con nên đã nảy ý định tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

Còn L.Th.Nh. thì lại khai nhận có thai với bạn trai nhưng hai gia đình nhất định ngăn cản, không đồng ý làm lễ cưới. Lo lắng vì cái thai trong bụng ngày càng to nên cô gái trẻ này đã quyết định qua Trung Quốc đẻ rồi bán con. Còn hoàn cảnh của M.Th.S. cũng tương tự, khi có bầu bạn trai "cao chạy xa bay", để lại cô một mình với cái thai đang ngày càng lớn. Trong lúc túng quẫn, cô gái này đã sang Trung Quốc để bán con.

Được biết, theo cơ quan chức năng, cả 3 người phụ nữ trên vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Ngày 1-4, ba chị N., Tr. và S. gặp nhau tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhằm đi sâu vào nội địa sinh và bán con thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.