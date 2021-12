Sáng 16-12, Thành ủy TP Thủ Đức (TP HCM) đã tổ chức hội nghị (mở rộng) lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.



Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết qua gần 1 năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với sự nỗ lực rất lớn của cả bộ máy chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp, bước đầu địa phương đã đạt được một số kết quả quan trọng, như vượt 25/36 chỉ tiêu mà Nghị quyết Thành ủy Thủ Đức đề ra.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đến nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm hơn 8.598 tỉ đồng (theo phân cấp quản lý), đạt 103,26% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2021 và đạt 86% so với chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết năm 2021 của Đảng bộ TP Thủ Đức. Thu sách địa phương ước thực hiện năm 2021 là hơn 5.759 tỉ đồng, đạt 182,5% so với tổng dự toán năm 2021 và bằng 113,24% so với cùng kỳ năm trước.

TP Thủ Đức đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành Đề án Xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2026 . Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; từng bước thực hiện chuyển đổi phục vụ qua môi trường internet và nâng cao ti lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4.

TP Thủ Đức đã thành lập trang Zalo, Fanpage để kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, những vấn đề bức thiết mà người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao TP Thủ Đức đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đề ra nhiều giải pháp sát thực tiễn và mang lại hiệu quả cao. Bí thư Thành ủy TP HCM ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, cùng nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà thiện nguyện, tổ chức, cá nhân đã đóng góp tinh thần, vật chất, hỗ trợ, chia sẻ để Thủ Đức vượt qua mọi thử thách.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của TP Thủ Đức như: thực hiện chậm một số chương trình, đề án, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, thu hút đầu tư; chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường nên không được lơ là, chủ quan. TP Thủ Đức cần phải có kế hoạch, kịch bản một cách toàn diện để kéo giảm số ca lây nhiễm trong cộng đồng, giảm số ca chuyển nặng, giảm trường hợp tử vong thấp nhất có thể.

Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức khẩn trương hoàn thiện dự thảo để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM ban hành Nghị quyết đối với TP Thủ Đức. TP Thủ Đức cần phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, tạo ra những sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao. TP Thủ Đức phải đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị TP Thủ Đức phải luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Trước mắt, phải giải quyết chiến lược y tế trên địa bàn, trong đó có chính sách chăm lo cho cán bộ tuyến đầu, cán bộ y tế, cán bộ cơ sở, lực lượng vũ trang tham gia phòng chống dịch.

Bí thư Thành uỷ TP HCM nhắc nhở từng cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực tối đa để người dân TP Thủ Đức nói riêng và TP HCM nói chung có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình nhưng không được chủ quan với dịch bệnh.