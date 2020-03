Sáng 10-3, tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nhằm nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tình dịch bệnh và công tác triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.



Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đến ngày 10-3, có 10 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh và đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra có 23 trường hợp đang cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự cũ (tại TP Đông Hà).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng (ngoài cùng bên trái) tại cuộc họp sáng 10-3

Theo đại diện công an tỉnh Quảng Trị, hiện trên địa bàn có 48 người nước ngoài đang lưu trú. Bên cạnh đó, có 212 người lao động từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật… trở về địa phương. Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương rà soát, nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, nhất là những người đi qua vùng dịch.

Liên quan đến thông tin Chủ tịch HĐQT một công ty điện gió "đánh tráo" nhân viên đi cách ly Covid-19 thay mình, bên hành lang cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho hay cơ quan chức năng hiện đang làm rõ. "Nếu như có sự việc đó (đánh tráo người đi cách ly Covid-19) xảy ra thì căn cứ quy định pháp luật mà xử lý, chứ không có ai đứng ngoài quy định pháp luật. Đó là nguyên tắc"- ông Hùng nói.

Khách sạn nơi 4 người đi cùng chuyến bay với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 lưu trú.

Trước đó, vào tối 8-3, cơ quan chức tỉnh Quảng Trị đã đưa 4 người (ngụ tại Hà Nội, đang lưu trú tại một khách sạn ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đi cùng chuyến bay với nữ du khách người Anh nhiễm Covid-19 (ca thứ 30) đến Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để cách ly, kiểm tra.

Một lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho hay, khi đọc tên từng người lên xe đưa đi cách ly vào tối 8-3 thì có tên ông L.Th.H- Chủ tịch HĐQT một công ty đang thực hiện dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa. Tuy nhiên, đến ngày 9-3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 4 người được đưa về cách ly không có ông H., thay vào đó là một người khác không đi cùng chuyến bay.

Phát hiện sự việc, tỉnh Quảng Trị đã sử dụng các biện pháp và trưa ngày 9-3, ông L.Th. H. đã đến trình diện cùng một lái xe. Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh, làm rõ việc ông L.Th.H. có "đánh tráo" người khác cách ly thay mình hay không và sẽ có thông tin đến báo chí khi có kết quả.