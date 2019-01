Biến ngọn đồi 2 triệu USD thành thiên đường du lịch

10/01/2019 14:20

Sáng ngày 10-1, tại Khu Di tích lịch sử Cách mạng Đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức lễ khởi công tôn tạo các hạng mục trọng điểm – Tri ân các anh hùng liệt sĩ, lão thành cách mạng và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.



Đây là ngọn đồi từng được quân đội Mỹ treo giải thưởng 2 triệu USD để tiêu diệt lực lượng ta trong vòng 18 ngày nhưng đã hoàn toàn thất bại

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sao Mai, cho biết lý do để đi đến quyết định đầu tư vào Khu Di tích lịch sử Cách mạng Đồi Tức Dụp vì nó đã xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm qua nhưng chưa được trùng tu, bảo dưỡng. Do đó, Tập đoàn Sao Mai sẽ chi hơn 200 tỉ đồng để đầu tư tạo quỹ đất mở rộng và trùng tu tôn tạo các hạng mục quan trọng như đền thờ các anh hùng liệt sĩ, hang Ban Chỉ huy quân sự, hang Ban Tuyên huấn, Hội Phụ nữ, Dân y… theo hướng quy hoạch tổng thể thật khoa học, phù hợp với văn hóa địa phương và trên cơ sở bảo tồn di sản không phá vỡ cấu trúc tự nhiên của ngọn đồi.

"Tạo hóa đã ban tặng cho Tức Dụp hệ thống hang động vô cùng độc đáo với những khối đá đan xen đủ kiểu cùng với hàng trăm ngõ ngách kỳ vĩ và không khí rất trong lành thoáng mát. Đây là những lợi điểm đặc biệt để Sao Mai biến Tức Dụp trở thành thiên đường du lịch văn hóa tâm linh – lịch sử chứa đựng hào khí dân tộc trường tồn. Xây dựng ngọn đồi trở thành khu du lịch nổi tiếng thu hút khách thập phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn là lời tri ân, báo công thiết thực nhất và ý nghĩa nhất với các bậc cha chú đã dấn thân vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc"- ông Thuấn kỳ vọng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết chiến công vang dội ở ngọn đồi từng được quân đội Mỹ treo thưởng 2 triệu USD đã được Đảng và nhà nước ghi nhận cũng như công nhận là khu di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1985. Việc trùng tu các hạng mục di tích lịch sử này của Tập đoàn Sao Mai vừa tôn tạo, nâng cấp vừa trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của tỉnh và cũng vừa là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tri ân các lão thành cách mạng đã gắn bó với ngọn đồi lịch sử này trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ của quân, dân An Giang.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba cho Tập đoàn Sao Mai

Đồi Tức Dụp nằm dựa lưng vào núi Cô Tô thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tức Dụp được xem là thành lũy vững chắc của cách mạng, điểm đỏ trong bản đồ quân sự của Mỹ - Ngụy. Nhất là trận chiến 128 ngày đêm (18.11.1968- 25.3.1969) của quân và dân Tri Tôn đã trở thành bản anh hùng ca tinh thần yêu nước của dân tộc. Ngọn đồi thiêng đã dang tay bao bọc, chở che các chiến sĩ cách mạng kiên trung, các cơ quan làm việc của Tỉnh ủy An Giang và huyện Tri Tôn cho đến non sông thu về một mối. Do đó, quân đội Mỹ từng treo giải thưởng 2 triệu USD nếu các lực lượng của họ tiêu diệt quân đội ta trong vòng 18 ngày đêm.

Cũng tại buổi lễ khởi công, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trao Huân chương Lao động hạng ba cho Tập đoàn Sao Mai vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được thành tích này, trong hành trình 21 năm hình thành và phát triển, sự lớn mạnh của Sao Mai có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc kiến thiết đất nước. Sao Mai hiện có 16 công ty thành viên, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Nhiều năm liên tục, tập đoàn luôn đồng hành với công tác an sinh xã hội trong và ngoài tỉnh với khoảng kinh phí gần 20 tỉ đồng/năm.

T.Nốt