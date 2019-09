Sáng nay 12-9, Binh chủng Hoá học (Bộ Quốc Phòng) đã triển khai lực lượng cùng thiết bị đến khu vực nhà xưởng Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để bắt đầu tẩy độc sau vụ cháy



Xe đặc chủng thuộc Binh chủng Hoá học đi vào Công ty Rạng Đông để tẩy độc

Theo phương án, sáng 12-9, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học bắt đầu phun ổn định toàn bộ bề mặt xung quanh công ty, để khí độc không phát tán ra ngoài môi trường xung quanh khi thu gom rác thải. Ngoài ra, Binh chủng Hoá học, công tác tẩy độc nhà xưởng Công ty Rạng Đông cũng được Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) cùng 2 chuyên gia Nhật Bản (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mời sang hỗ trợ) tiến hành song song.

Phía URENCO 10 đã tập trung đầy đủ thiết bị, máy móc và có thể tiến hành làm cả ban đêm để đảm bảo tiến độ thời gian nhanh nhất thu gom, tháo dỡ để vận chuyển và xử lý rác thải. Sau khi thu gom rác thải, Binh chủng Hóa học tiếp tục khử độc mặt nền của công ty.

Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học), cho biết sáng nay 12-9, đơn vị đã cử người và phương tiện tới hiện trường vụ cháy của Công ty Rạng Đông để phối hợp với các bên tiến hành tẩy độc môi trường. Hiện các lực lượng đang tiến hành các công việc tẩy độc bên trong Công ty Rạng Đông, những người không có nhiệm vụ đều không được vào trong công ty này.

Các thiết bị được đưa tới để phục vụ công tác tẩy độc

Được biết, theo kế hoạch, Công ty Rạng Đông không nằm trong danh mục buộc phải di dời trước năm 2020. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty đã có kế hoạch di dời sang Quế Võ (Bắc Ninh); đồng thời, đã mua thêm đất ở khu vực đó cách đây 2 năm.

Thiết bị chuyên dụng được các chiến sĩ sử dụng

Các chiến sĩ tham gia tẩy rửa đều không đeo khẩu trang

Vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra khoảng 18 giờ chiều 28-8. Ngay sau khi nhận tin báo, khoảng 15 xe chữa cháy được điều tới hiện trường chữa cháy, sau đó, hàng trăm chiến sĩ, nhiều lực lượng và hàng chục xe chữa cháy đã được huy động, tăng cường chữa cháy. Đến khoảng hơn 22 giờ đêm 28-8, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 6.000 m2 diện tích kho xưởng của Công ty Rạng Đông và hàng chục nhà dân sống xung quanh bị ảnh hưởng. Có 58 hộ dân với 213 nhân khẩu bị ảnh hưởng phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổng cục Môi trường cho biết hỏa hoạn tại Công ty Rạng Đông xảy ra vào tối 28-8, làm cháy khoảng 6.000 m2 kho chứa sản phẩm. Trong đó, có 480.000 bóng đèn huỳnh quang các loại (chủ yếu là loại đèn dài 1,2 m, sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng với hàm lượng là 20 mg/bóng); 1.600.000 bóng đèn compact (sử dụng 1 viên amalgam/bóng đèn, hàm lượng Hg khoảng 22%-30%); 2.000.000 bóng đèn tròn. Ngoài ra còn có nguyên liệu và một số loại hóa chất độc hại.

Theo báo cáo ban đầu của Công ty Rạng Đông ngay sau khi vụ cháy xảy ra, từ năm 2016, công ty chỉ sử dụng viên amalgam (hỗn hống của Hg - Zn và Bismut) để sản xuất bóng đèn và khối lượng viên amalgam trong kho chứa hóa chất tầng 1 bị cháy chỉ còn vài kg.

Tuy nhiên, Tổng cục Môi trường cho biết qua kiểm tra thực tế ngày 31-8 và qua "đấu tranh" quyết liệt, lãnh đạo Công ty Rạng Đông mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng (độc tính cao hơn so với viên amalgam), có khối lượng thủy ngân theo tính toán của các nhà khoa học là 30 mg/bóng. Khối lượng hóa chất còn lại tại nhà máy sau vụ cháy gồm: 4.510.712 viên amalgam với trọng lượng là 41,75 kg; 108,9 kg Hg lỏng, trong đó 34,3 kg được bảo quản an toàn cùng với viên amalgam trong tủ cấp đông tại khu vực bị cháy. Lượng thủy ngân đã phát tán ra ngoài môi trường do sự cố cháy nổ có thể từ 15,1 kg đến 27,2 kg.

Một số hình ảnh: