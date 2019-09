Hiểu chưa đầy đủ về thủy ngân

Thủy ngân tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Con người có thể bị phơi nhiễm thông qua nghề nghiệp và chế độ ăn uống. Việc nấu chín thực phẩm không loại bỏ được thủy ngân. Sau khi vụ cháy xảy ra, thông tin về thủy ngân đang khiến nhiều người hoang mang, lo sợ. Tôi cho rằng một số người đang hiểu sai về bản chất của vấn đề, thậm chí có nhiều thông tin nhấn mạnh về hàm lượng thủy ngân đo được trong không khí gấp 1,6 lần, thậm chí có người còn thất vọng khi kết quả đo đạc ở khu dân cư nằm trong ngưỡng an toàn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ có khuyến cáo về tiêu chuẩn thủy ngân trong nước uống là 1 mcg/lít nước và 1 mcg thủy ngân trong 1 m3 không khí. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam giới hạn trong nước uống từ vòi cũng như của WHO là 1 mcg/lít. Còn đối với nước đóng chai quy chuẩn quốc gia cho phép tới 6 mcg/lít, tức là gấp 6 lần và đúng bằng kết quả được Bộ TN-MT công bố về xét nghiệm nước thải ra sông cách nhà máy 500 m. Điều đó có nghĩa là hàm lượng thủy ngân đo được trong không khí khu dân cư gần nhà máy là 1,6 mcg/lít, mới xấp xỉ tiêu chuẩn khuyến cáo của WHO và là ngưỡng an toàn đối với sức khỏe.

Những dấu hiệu ngộ độc như ho, đau đầu... thì kể cả khói của đám cháy cũng gây ra hiện tượng này chứ không nhất thiết là thủy ngân. Còn các triệu chứng lâm sàng ngộ độc cấp do khí thủy ngân thì chỉ xuất hiện khi nồng độ thủy ngân không khí từ 1 mcg thủy ngân trong 1 m3 không khí. Như vậy, nếu không khí ở ngưỡng đo cho phép an toàn, người dân có thể về ăn ở, sinh hoạt.

PGS-TS Nguyễn Huy Nga (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế)