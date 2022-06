Ngày 26-6, tại lễ ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện bắt giữ 270 vụ với 520 người phạm tội về ma túy, thu giữ gần 12 kg ma túy các loại, 5 khẩu súng, 26 viên đạn…



Đốt hình nộm ma túy tại buổi lễ

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương còn phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy từ Việt Nam đi Đức, thu giữ hàng trăm kg ma túy.

Cũng theo công an, tính đến tháng 6-2022, Bình Dương có 3.448 người nghiện ma túy, tăng 229 người so với cùng kỳ. Người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa về độ tuổi, trong đó rất nhiều người dưới 18 tuổi và nhiều nhất là từ 18-30 tuổi.

Đáng báo động, tình hình người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến nên rất khó cai. Việc sử dụng ma túy tổng hợp gây rối loạn tâm thần dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật và gây ra các vụ án giết người vô cớ gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân.