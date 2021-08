UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm ứng phó khẩn cấp cho người dân. Theo đó, tổng dân số 11 phường của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên khoảng 719.048 dân. Giá trị nhu cầu thực phẩm cơ bản là 50.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày (trừ giá trị tiền gạo do tỉnh cấp) là 539.286.000.000 đồng. Về gạo tỉnh Bình Dương được cấp 11.325 tấn gạo (theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các tỉnh, TP để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19); trong đó 11 phường trên địa bàn TP Thuận An và thị xã Tân Uyên được xuất cấp khoảng 5.753 tấn.

Lực lượng địa phương tới tận nhà phát nhu yếu phẩm cho người dân

Dự kiến có tổng cộng 719.048 phần phát cho người dân nói trên theo thình thức gói thực phực phẩm thiết yếu, hàng thiết yếu cơ bản (gạo, thực phẩm công nghệ, gia vị, thực phẩm tươi sống, nước uống...) do đơn vị cung cấp hàng hóa thiết yếu có năng lực chuẩn bị sẵn. Về thực phẩm, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Công Thương là đầu mối, phối hợp với UBND TP Thuận An và thị xã Tân Uyên lựa chọn các đơn vị có năng lực để cung ứng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, quy tắc 5K…. Nguồn kinh phí đảm bảo do ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương sẽ vận động xã hội hóa bằng nhiều hình thức để hỗ trợ thêm cho phù hợp nhu cầu của người dân trong khu vực.

Trong đợt này dự kiến có 719.048 phần để trao cho người dân

Về cách thực hiện việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, dự kiến về gạo sẽ do lực lượng quân sự TP, thị xã phối hợp lực lượng đoàn thể do UBND phân công, đảm nhận nhiệm vụ phân phát theo khối lượng khoảng 8kg/người/ngày để phát 1 lần đến từng hộ dân. Gói thực phực phẩm thiết yếu giao lực lượng quân sự địa phương phối hợp lực lượng đoàn thể do UBND các phường phân công, đảm nhận nhiệm vụ phân phát đến từng hộ dân theo kế hoạch. Về nước uống, UBND tỉnh Bình Dương giao Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) phối hợp lực lượng do UBND TP Thuận An và thị xã Tân Uyên cung cấp 1 lần đến tay người dân.



UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ngành bố trí lực lượng, phân chia địa bàn để tiếp nhận, điều phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu cơ bản cho người dân theo đúng kế hoạch và tiến độ; theo dõi, nắm tình hình nhu cầu thực tế của người dân để có phương án xử lý kịp thời.