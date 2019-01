Bình thuận: Phó Chủ tịch Hội đông y huyện bị truy nã vì đánh bạc

14/01/2019 19:18

Chiều nay (14-1), thông tin từ Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết ông Lê Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đông y huyện Tánh Linh đã ra đầu thú sau hơn 20 ngày bỏ trốn.



(Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 14-12-2018 Công an huyện Tánh Linh đã bắt quả tang một số đối tượng đang đánh bạc ăn tiền tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, thu giữ số tiền 15 triệu đồng tại chiếu bạc. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Đánh bạc". Trong số các bị can bị khởi tố có ông Lê Quang Tuấn. Sau khi bị khởi tố, ông Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19-12-2018, Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Trong số các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, còn có một thầy giáo cấp 2 trên địa bàn huyện Tánh Linh và một đối tượng mang quốc tịch Pháp.

Việt Khánh