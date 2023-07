Cục Báo chí thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ TT-TT quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về báo chí in, báo chí điện tử, bao gồm: Báo in, báo điện tử, tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin, đặc san, bản tin thông tấn.

Cục trưởng Cục Báo chí hiện là ông Lưu Đình Phúc. Ngoài bà Đặng Thị Phương Thảo vừa được bổ nhiệm, Cục Báo chí hiện có 3 Phó Cục trưởng khác, gồm: ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Đặng Khắc Lợi và bà Mai Hương Giang.