Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán hàng giả là xăng, dầu trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Qua công tác điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều tỉnh, thành nên báo cáo bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 5-6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 23 người. Trong số bị can này có ông Trịnh Sướng, chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Sóc Trăng).

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đến nay đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại; trong đó có 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, 3 tàu thủy, 6 ôtô (xe bồn), 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều tang vật có liên quan khác.