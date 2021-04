Chiều 9-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Phương án áp dụng "hộ chiếu vắc-xin"

Tại cuộc họp, đề cập phương án áp dụng "hộ chiếu vắc-xin", ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết, hiện tại, các trường hợp khi được phép nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm ít nhất 2 lần; trong đó, lần thứ nhất vào ngày đầu tiên khi cách ly, lần thứ hai vào ngày thứ 14 trước khi hết cách ly. Công dân Việt Nam thuộc diện được đưa về nước do có hoàn cảnh đặc biệt (giải cứu) cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc cách ly tại khách sạn; chuyên gia, người nhập cảnh theo diện chuyến thăm, làm việc mục đích ngoại giao, công vụ cách tại khách sạn có trả phí; nhập cảnh theo diện cách ly ngắn ngày cũng đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; các trường hợp đặc biệt khác do Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 và tiến độ tiêm vắc-xin trên thế giới và tại Việt Nam, Bộ Y tế đề xuất công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương, đa phương với Việt Nam về "hộ chiếu vắc-xin" phải được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 theo khuyến cáo của WHO và Việt Nam đủ mũi, đúng lịch, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Theo đó, các công dân này phải được tiêm trong khoảng thời gian ít nhất 2 tuần và không quá 12 tháng kể từ ngày tiêm mũi vắc-xin cuối.

Những trường hợp xuất, nhập cảnh có sử dụng "hộ chiếu vắc-xin" cần phải có mã QR xác nhận hoặc xuất trình chứng nhận đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ.

Về phương án cách ly, Bộ Y tế đề xuất các trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung theo quy định, xét nghiệm 2 lần (lần thứ nhất vào ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh vào cơ sở cách ly, lần thứ 2 vào ngày cách ly thứ 6). Trường hợp có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, tiếp tục chuyển cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày, thực hiện xét nghiệm lần thứ ba vào ngày thứ 14; nếu âm tính, kết thúc quá trình cách ly.

Đồng thời, ông Đặng Quang Tấn cũng nêu một số bất cập khi áp dụng “hộ chiếu vắc-xin”.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin cho biết đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành hệ thống hạ tầng công nghệ, giải pháp kỹ thuật, hoàn toàn thích ứng với quốc tế để chuẩn bị triển khai “hộ chiếu vắc-xin”.

Ba nhóm đối tượng áp dụng “hộ chiếu vắc-xin”

Ban Chỉ đạo thống nhất tinh thần "mục tiêu kép" tranh thủ thời gian, bằng các giải pháp tổng lực để giữ an toàn nhưng đồng thời mở cửa và phát triển được.

Chúng ta kết hợp với các nước, phân theo nhóm nước, nhóm đối tượng để có phương án cách ly, xét nghiệm, giám sát phù hợp.

Cụ thể, nhóm đối tượng thứ nhất là người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài, trong điều kiện đã tiêm vắc-xin thì về nước. Bộ Y tế cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể những người về từ nước nào thì có biện pháp cách ly, theo dõi y tế phù hợp, ở mức cần thiết, theo hướng an toàn. Trong đó cần tính đến cả những doanh nhân Việt Nam có nhu cầu ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Nhóm đối tượng thứ hai là những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đầu tư, kinh doanh, tuỳ từng nước, điều kiện, đã tiêm loại vắc-xin nào thì sẽ phải quy định cụ thể về thời gian xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế.

Đối với nhóm đối tượng thứ ba là khách du lịch quốc tế, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Ban Chỉ đạo phương án cụ thể lộ trình mở cửa du lịch. Hướng ban đầu là du khách từ các nước kiểm soát tốt dịch bệnh, đã triển khai tiêm vắc-xin đạt miễn dịch cộng đồng và nơi đến là những khu du lịch, nghỉ dưỡng quản lý, kiểm soát được người vào đã an toàn, có quy định kiểm soát đi lại, tiếp xúc trong nước.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan tìm phương án, xây dựng lộ trình mở cửa đón khách du lịch nước ngoài, trong đó chú trọng khách đến từ các nước đã kiểm soát được dịch Covid-19. Khu vực đón khách du lịch cần được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.