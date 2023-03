Sáng 6-3, phóng viên đã khảo sát 5 cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhưng từ khách sạn có xếp hạng đến các nhà nghỉ đều full phòng trong dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.



Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê đã được đặt full phòng từ trước Tết

Đại diện Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê cho biết khách sạn nằm ở vị trí đắc địa - ngã 6 TP Buôn Ma Thuột - nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của lễ hội nên từ trước Tết, du khách đã đặt kín phòng. "Khách sạn có hơn 131 phòng được du khách đặt lưu trú chủ yếu từ ngày 9 đến 13-3. Để phục vụ tốt cho du khách, khách sạn đã tân trang lại phòng ốc, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm" - vị này nói.

Còn theo đại diện Khách sạn Đam San cho hay cách đây khoảng 3 tháng, các phòng của khách sạn đã được du khách đặt lưu trú cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8-2023. Khách lưu trú của Khách sạn Đam San chủ yếu là du khách nước ngoài đi theo tour du lịch. Giá phòng trung bình từ 25 đến 30 USD/đêm. "Ngoài phục vụ lưu trú, chúng tôi có Trung tâm lữ hành Quốc tế phục vụ du khách các tour du lịch, sự kiện, tìm hiểu, trải nghiệm về cà phê" - vị này thông tin.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Đắk Lắk cho biết qua kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đã full phòng trong dịp Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8-2023.

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 có chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới".

Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá dịch vụ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Sở cũng thành lập các đoàn thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của các cơ sở lưu trú trước, trong lễ hội và xử lý nghiệm nếu vi phạm.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8-2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 đến 14-3, tại TP Buôn Ma Thuột với 18 hoạt động chính cùng các hoạt động hưởng ứng lễ hội của 14 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, các hoạt động, hình thức quảng bá được thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới".

Lễ hội nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa TP Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Góp phần quan trọng nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê.