Sáng 7-11, tại khu vực hồ Đại An (Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) hàng tấn cá chết tấp vào bờ và bốc mùi hôi thối. Trước tình trạng trên, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường lấy mẫu nước ở hồ Đại An mang đi kiểm nghiệm.



Cá chết nổi trắng hồ điều hòa Đại An

Theo người dân địa phương, từ chiều 6-11, hiện tượng cá chết, bơi ngửa bụng đã xảy ra. Đến sáng sớm nay, hàng tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước và bốc mùi hôi thối khủng khiếp. "Tối hôm qua, tôi thấy nhiều con cá ngửa bụng, lờ đờ trên mặt hồ. Sáng ra thì thấy cá chết trắng hồ"- bà Trần Thị Vân, sống cạnh hồ Đại An nói.

Nhân viên môi trường chèo thuyền thu gom cá chết

Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết số cá chết là cá rô phi, loại từ hai ngón tay đến bàn tay người lớn. Tại một số vị trí, cá chết nổi dày đặc, bốc mùi khó chịu. Trong sáng nay, một nhóm công nhân môi trường đô thị đã dùng thuyền chèo ra giữa hồ để vớt cá chết. Đến gần 10 giờ sáng cùng ngày, nhóm này cho hay vớt được hơn 2 tấn cá chết ở hồ Đại An.

Cá chết nổi trắng hồ điều hòa Đại An

Hồ Đại An nằm ở trung tâm TP Đông Hà, xung quanh có khá nhiều nhà hàng, quán nhậu. Vào tháng 7-2016, hồ Đại An cũng xuất hiện cá chết hàng loạt. Thời điểm đó, cơ quan chức năng xác định cá chết do hàm lượng oxy hoà tan thấp, hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng ở mức vượt cao giới hạn cho phép.