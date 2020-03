Chiều 10-3, Bộ Y tế đã công bố thông tin ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thứ 33 ở Việt Nam và là ca thứ 2 ở tỉnh Quảng Nam.



Cùng ngày, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trước đó ông và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã họp khẩn và chỉ đạo các nội dung cụ thể để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Thanh khẳng định hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang tích cực kiểm soát tình hình, không bị động và đang rất chủ động.

Khách sạn Boutique Hội An, nơi du khách Anh là ca nhiễm thứ 33 của Việt Nam lưu trú và được cách ly trong những ngày qua

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân không hoang mang lo lắng, cần hạn chế tập trung đông người, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, cần làm theo các hướng dẫn về cách phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND TP Hội An, cho biết khi vừa nắm thông tin công bố từ Bộ Y tế, địa phương đã khẩn trương triển khai ngay các phương án đã chuẩn bị sẵn trước đó. Ông Sơn cho hay khách sạn nơi vị du khách Anh cư trú đã được giám sát y tế kể từ ngày 7-3, khi địa nắm thông tin có du khách trên chuyến bay VN0054 đến ở.

Lực lượng chức năng có mặt giám sát, chuẩn bị phương án xử lý tại khách sạn Boutique Hội An

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, vị du khách Anh vừa được công bố bị nhiễm Covid-19 lưu trú tại khách sạn Boutique Hội An (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Trước đó, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tiến hành cách ly, theo dõi y tế đối với nam bệnh nhân này tại chính cơ sở lưu trú, chờ kết quả xét nghiệm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 10-3, Bộ Y tế công bố thông tin bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 33 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.

Clip: Khách sạn Boutique Hội An nơi du khách Anh là ca nhiễm thứ 33 của Việt Nam lưu trú trong những ngày qua

Trước đó, ngày 9-3, Bộ Y tế công bố một nam du khách người Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 là ca nhiễm Covid-19 thứ 31. Người đàn ông này đến Việt Nam du lịch cùng vợ, biết kết quả xét nghiệm khi đang lưu trú tại khu resort The Nam Hai (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Rất may, kết quả xét nghiệm của vợ ông này âm tính. Hiện nay, vị khách này đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Chiều 10-3, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết cơ quan này vừa nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 từ Viện Pasteur Nha Trang đối với 3 trường hợp đang được cách ly tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.



Viện Pasteur Nha Trang có kết quả xét nghiệm đối với với 3 trường hợp đang được cách ly tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, tất cả 3 mẫu xét nghiệm, gồm: Joshua Brian Bratchlay (SN 1991, chuyên gia hang động người Anh); Alexander Michael Sutherland (SN 1989, người tiếp xúc gần với J.Bratchlay) và trường hợp anh Phan Đình Dũng (SN 1990, phiên dịch viên) đều cho kết quả Âm tính.

Đáng chú ý, trong 3 trường hợp trên có anh Joshua Brian Bratchlay - người có cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 là N.H.N ở Hà Nội.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 8-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan chức năng "đón lỏng" chuyên gia hang động J.Bratchley (SN 1991, quốc tịch Anh) khi anh này cùng đoàn kết thúc chuyến thám hiểm hang động vừa ra khỏi rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, để tiến hành cách ly theo quy định.

Đoàn thám hiểm, trong đó có J.Bratchley vừa trở về sau khi kết thúc chuyến khảo sát hang động tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Trước đó, J.Bratchley đã nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam Airline đến Việt Nam, ngồi ghế số 17. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 ngày 2-3-2020. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, J.Bratchley tiếp tục bay vào sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) trên chuyến bay của hãng VASCO số hiệu OV8593.

Hành khách này sau đó di chuyển về Charm's Homestay, có địa chỉ tại thôn 1, thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và lưu trú tại đây. Đến ngày 5-2, J.Bratchley vào rừng cùng một đoàn 11 du khách khác để tham gia chuyến khảo sát hang động ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly chuyên gia hang động người Anh và 10 người trong đoàn đi cùng những ngày qua.

Theo Sở Y tế Quảng Bình, hiện tại sức khỏe của chuyên gia hang động người Anh và những người liên quan bình thường, không có các dấu hiệu bất thường.

Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo cho cách ly tập trung theo quy định đối với nhiều trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.



ơ quan y tế huyện Tuyên Hóa phun thuốc khử trùng chiếc xe khách đã đưa chị Đ.T.P.N từ TP. Đà Nẵng về quê

Theo đó, ngày 4-3, chị Đ.T.P.N (SN 1989, ngụ xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) là nhân viên làm việc tại một sân golf ở TP Đà Nẵng đã có tiếp xúc gần với một du khách người Anh (khoảng cách dưới 2 mét và đều không đeo khẩu trang). Du khách này sau đó được xác định dương tính với Covid-19.

Đến ngày 5-3, chị N. cùng anh N.X.T (SN 1982, chồng chưa cưới) bắt xe khách từ TP Đà Nẵng về quê xã Mai Hóa. Chiều 8-3, chị N. bàng hoàng khi nhận tin du khách người Anh mà chị từng phục vụ tại sân golf đã dương tính với Covid-19. Sáng ngày 9-3, chị N. đến trình báo chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa đã lấy thông tin, kiểm tra thân nhiệt của chị N. và đề xuất cho cách ly chị N. cùng chồng chưa cưới là T. và mẹ ruột mình là bà N.T.L.

Hiện sức khỏe của chị N. và những người tiếp xúc gần đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt. Cơ quan chức năng cũng đã lập danh sách theo dõi những người tiếp xúc gần với chị N. ở địa phương và hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Trước đó, ngày 9-3, ông Lê Đình Giới - Chủ tịch UBND xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã có báo cáo với cơ quan chức năng về trường hợp anh Lê Văn Q. (SN 1994, ngụ xóm 2 - thôn Đông Thành) - một người địa phương tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-10 ở Hà Nội.

Theo lộ trình ghi nhận, ngày 2-3, anh Q. ra Gia Lâm (Hà Nội) để dẫn cháu ruột tên Nguyễn Dân T. (6 tuổi, con của anh N.T.B) về quê. Trước đó, 2 bố con anh B. có tiếp xúc với anh L.V.Q. (có em gái là L.T.M làm tạp vụ và từng tiếp xúc với bệnh nhân N.H.N dương tính với Vicod-19). Đến ngày 5-3, anh Q. đưa cháu T. về nhà mình ở Liên Thủy.

UBND xã Liên Thủy đã lập danh sách những người tiếp xúc với anh Q. và cháu T. phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe, tiến hành phun hóa chất khử trung tại nhà và hướng dẫn cách ly theo quy định.

Trong một diễn biến khác, một trường THPT trên địa bàn cũng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Bình về việc có 2 giáo viên có liên quan đến các yếu tố tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19 là T.T.L và L.T.H.L. Trường đã cho phép 2 giáo viên trên tạm nghỉ ở nhà, tránh tiếp xúc với người khác, chờ nhà trường báo cáo xin ý kiến cấp trên.