Ngày 3-4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã có chỉ đạo không đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt Công ty Công Lý) ngừng tiếp nhận và ngừng hoạt động xử lý rác tại Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau.

Dây chuyền xử lý rác của Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau

Vào ngày 1-4, Công ty Công Lý có tờ trình xin ngừng tiếp nhận và ngừng hoạt động xử lý rác tại nhà máy. Ngành chức năng Cà Mau không đồng ý tờ trình trên do việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt là dịch vụ thiết yếu, đảm bảo điều kiện môi trường và sức khỏe người dân.

Theo công bố của ngành y tế, SARS Covid-2 gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp được lây nhiễm chủ yếu trực tiếp từ người qua người. Ngoài ra, còn có thể lây nhiễm từ bề mặt các vật dụng có mang virus vào mũi, miệng, mắt người.

"Rác thải được thu gom về Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau là loại rác thải sinh hoạt rất khó có khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đối với công nhân lao động của nhà máy, nếu như công nhân tuân thủ đúng các quy định bảo hộ lao động và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế", văn bản nêu.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Công Lý giải thích và vận động công nhân tiếp tục làm việc. Đồng thời, tiếp tục nhận rác thải của TP Cà Mau và các huyện trên địa bàn tỉnh để xử lý theo quy trình.

Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên, người lao động tại nhà máy và phòng, chống lây nhiễm virus SARS Covid-2, lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Công lý chỉ đạo Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau trang bị đầy đủ và hướng dẫn cho công nhân sử dụng đồ dùng, bảo hộ lao động khi làm việc. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tiến hành tiêu độc, khử trùng trong khuôn viên nhà máy, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định…

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn giao Sở Y tế thành lập tổ công tác hướng dẫn trực tiếp cho người quản lý, vận hành và công nhân nhà máy các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, để công nhân yên tâm làm việc.

Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau xây dựng theo chính sách ưu đãi đầu tư với công suất hoạt động 200 tấn/ngày.

Mới đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố (choa tại ngoại) ông Tô Hoài Dân, Tổng Giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, con trai ông Dân là Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý cũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi như trên.