Quảng Nam: Việc trao tiền minh bạch



Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết đã ký báo cáo gửi Bộ Công an liên quan đến việc trao tiền từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện.

Trong báo cáo gửi Bộ Công an, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Trà My khẳng định vào thời điểm cuối tháng 11-2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên có về địa phương trao tiền cho người dân. Tổng cộng, 350 hộ dân trên địa bàn huyện được nhận 3,5 tỉ đồng (10 triệu đồng/hộ). Việc trao tiền có thông qua chính quyền địa phương và thực hiện rất minh bạch.

Đoàn của NSƯT Hoài Linh trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây nhà tình thương cho một hộ dân trị giá 50 triệu đồng

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam - cho biết cuối năm 2020, bản thân ông là người chủ động liên hệ với phía ca sĩ Thủy Tiên để đặt vấn đề hỗ trợ cho người dân trên địa bàn vì nhiều người bị ảnh hưởng rất nặng nề do thiên tai gây ra. Sau khi xác minh thông tin, ca sĩ Thủy Tiên quyết định trích 3,75 tỉ đồng do các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ 150 hộ dân đặc biệt khó khăn tại huyện Tây Giang (mỗi hộ 25 triệu đồng). Cuối tháng 11-2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương này trao đầy đủ số tiền đến tay người dân.

Tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, ông Mai Xuân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, cho biết ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 1.986 hộ dân tổng số tiền 5,498 tỉ đồng. "Việc trao tiền của ca sĩ Thủy Tiên tại Đại Lộc không có gì khuất tất cả. Thời điểm đó, chúng tôi trực tiếp tham gia trao tiền và có đóng dấu xác nhận. Chúng tôi sẽ gửi giấy xác nhận đang lưu giữ kèm theo báo cáo cho Bộ Công an" – ông Xuân Anh nói.

Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đăng trên trang Facebook cá nhân về việc sao kê, xác nhận của các địa phương nơi cô trao tiền hỗ trợ. Trong đó, Quảng Nam có 3 địa phương gồm: huyện Đại Lộc 5,498 tỉ đồng, huyện Tây Giang 3,7 tỉ đồng và huyện Bắc Trà My 3,5 tỉ đồng.

Liên quan việc trao quà từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh tại tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My, cho biết đã gửi văn bản cho Công an TP HCM. Theo ông Hùng, tháng 6 vừa qua, đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh về địa phương trao 500 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho người dân. Do dịch Covid-19 nên địa phương chỉ mời đại diện 5 hộ dân ở xã Trà Mai đến nhận quà. Số còn lại được phía nghệ sĩ Hoài Linh trao lại cho ông Hùng và kế toán của cơ quan. Sau đó, Ủy ban MTTQ huyện đã chuyển số quà này về Ban Cứu trợ các xã để trao cho các hộ dân có trong danh sách. Những hộ dân được nhận tiền đã ký nhận, địa phương cũng đã gửi danh sách này kèm thư cảm ơn cho đại diện nghệ sĩ Hoài Linh.

Tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đại diện Hội Chữ Thập đỏ huyện xác nhận đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh và khán giả có về địa phương trao 400 triệu đồng (gồm xây dựng mới 6 căn nhà và 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng). Tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cuối tháng 5 vừa qua, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh đã trao 300 suất quà và xây dựng 10 ngôi nhà với tổng trị giá 800 triệu đồng.

Thừa Thiên – Huế: Còn 2 xã chưa báo cáo

Đến nay, 6 xã ở Thừa Thiên – Huế đã xác định được số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao tặng người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cuối năm 2020 và đã có báo cáo gởi cơ quan công an. Theo đó, các xã Phong Bình, Phong Chương, Phong Thu, Phong Sơn (huyện Phong Điền) với tổng số tiền trao tặng là 7.505.500.000 đồng; các xã Quảng An, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) với tổng số tiền lần lượt là 2.616.500.000 đồng và 1.965.500.000 đồng.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao quà ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền năm 2020.

Cụ thể, tại xã Phong Sơn, cuối năm 2020, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên từng nhờ xã lập danh sách và đến trao tặng trực tiếp 2.437 hộ dân (1 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, vợ chồng Thủy Tiên còn tặng thêm một số hộ người nghèo của xã Phong Sơn với số tiền 6,5 triệu đồng.

Tại xã Phong Bình, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đến trao 1,975 tỉ đồng vào ngày 20-11-2020. Xã Phong Chương trong đợt đầu tiên, đoàn không thông qua chính quyền mà đi trao trực tiếp trong dân; đợt thứ hai đoàn thông qua chính quyền và trao cho 2.200 hộ dân với tổng số tiền 2,2 tỉ đồng. Tại xã Phong Thu, người dân được trao 887 triệu đồng; một số người già cả, người nghèo được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ thêm tiền.

Vào ngày 23-11-2020, trên Facebook của mình, ca sĩ Thủy Tiên công bố đã trao hỗ trợ 18.372 hộ dân tại 8 xã ở Thừa Thiên – Huế với số tiền 18,366 tỉ đồng, tất cả đều thông qua chính quyền địa và có giấy xác nhận.

Hà Tĩnh: Ca sĩ Thủy Tiên trao hơn 40 tỉ đồng

Sáng nay 16-10, một lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết đến thời điểm này, qua ra soát, báo cáo của các địa phương thì số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân trong đợt lũ năm 2020 vẫn ở con số hơn 40 tỉ đồng.

Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao trực tiếp tới 2.066 hộ dân tại thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh với số tiền 20.295.500.000 đồng; cùng với đó là 20 tỉ đồng xây nhà văn hóa cộng đồng.

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại TP Hà Tĩnh (Ảnh Cổng thông tin TP Hà Tĩnh).

Việc trao tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên tại tỉnh Hà Tĩnh theo phương thức xuống trực tiếp người dân. "Tuy nhiên, trong quá trình đoàn Thủy Tiên về trao quà, các đoàn thể xã, huyện đã tiến hành phối hợp, hỗ trợ như lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng, tìm địa điểm trao quà, hỗ trợ đoàn di chuyển, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt có chứng kiến trong quá trình trao" - vị này cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, các huyện, xã vẫn đang tiếp tục tiến hành rà soát để cập nhật thêm. "Nếu cơ quan chức năng, ở đây là Bộ Công an, yêu cầu đối chiếu và có chữ ký xác nhận của các hộ dân thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp một cách nhanh chóng. Ngoài ra, theo thông tin mà chúng tôi có được thì trong đợt lũ năm 2020, chỉ có ca sĩ Thủy Tiên thuộc giới nghệ sĩ về trao quà ủng hộ người dân của tỉnh, còn lại là các đoàn thiện nguyện của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp..." - vị này cho biết.

Quảng Trị: Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Hoài Linh đều hỗ trợ địa phương

Tại tỉnh Quảng Trị, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Hoài Linh đã trực tiếp hoặc gián tiếp cử đại diện đến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai vào cuối năm 2020.

Theo đó, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trực tiếp đến hỗ trợ người dân ở 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong. Việc trao hỗ trợ tại tỉnh Quảng Trị được tiến hành trong 3 đợt, trong đó đợt đầu tiên là vào cuối tháng 10-2020.

Tại huyện Triệu Phong, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao 891 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, tương ứng số tiền 2,673 tỉ đồng.

Tại huyện Hải Lăng, lúc đầu lập danh sách hỗ trợ khoảng 16.896 hộ/14 xã, mỗi hộ 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa thống nhất danh sách nên trong đợt 1, đoàn Thủy Tiên chỉ hỗ trợ được 4 xã.



Ca sĩ Thủy Tiên trao hỗ trợ cho người dân ở tỉnh Quảng Trị

Vào tháng 11-2202, đoàn của Thủy Tiên tiếp tục trao hỗ trợ đợt 2 và đợt 3, mỗi hộ dân được nhận 1 triệu đồng. Trong quá trình hỗ trợ, nhiều trường hợp phát sinh không có trong danh sách và số tiền trao cho những trường hợp này không đồng nhất.



Sau đó, từ đề nghị của đoàn Thủy Tiên, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đã có biên bản xác nhận hỗ trợ với nội dung: Phía Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp gần 20.048 hộ dân 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong với tổng số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng.

"Mái ấm tình thương" do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các nhà hảo tâm tài trợ ở huyện Hải Lăng

Với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện của nam ca sĩ đã làm việc, tham gia hỗ trợ ở cơ sở chứ không liên hệ, thông quan đơn vị này.



Theo tìm hiểu của phóng viên, vào giữa năm 2021, đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên hệ Ủy ban MTTQ huyện Hải Lăng đề nghị phối hợp, khảo sát đối tượng để xây tặng nhà tình thương. Sau đó, đoàn đã thiết kế, xây dựng 2 "Mái ấm tình thương" cho 2 gia đình ở xã Hải Lâm và xã Hải Hưng với kinh phí 62 triệu đồng/căn.

Đoàn từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã làm nhà tình thương theo hình thức chìa khóa trao tay, chứ không giao tiền cho địa phương.

Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Trong khi đó, ngày 31-5, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh đã đến Ủy ban MTTQ huyện Hải Lăng và trao 1,4 tỉ đồng để xây trường mầm non kết hợp chống lũ ở xã Hải Phong. Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã trao 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị để xây 20 ngôi nhà cho người dân (50 triệu đồng/căn).



Tiếp đó, vào ngày 2-6, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh là ông Hà Văn Tự đã đến Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong trao 1,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn.

Vào tháng 7-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có công văn gửi Ủy ban MTTQ huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng đề nghị phối hợp xác minh thông tin liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ từ thiện ở các địa phương này.