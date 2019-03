03/03/2019 12:26

Sáng nay 3-3, thiếu tá Trần Minh Tiệp, cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết ông cùng các đồng đội trong tổ công tác rất bất ngờ khi biết nhiều người dân chia sẻ hình ảnh các chiến sĩ CSGT dùng xe mô tô đặc chủng đưa 2 mẹ con đi bênh viện cấp cứu cho đưa con bị bệnh trong khi Quốc lộ (QL) 1A bị cấm đường hôm 2-3 để phục vụ Đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển từ Hà Nội tới Đồng Đăng (Lạng Sơn) để lên tàu về nước.

Hình ảnh các chiến sĩ CSGT dùng xe đặc chủng đưa 2 mẹ con đi bệnh viện được lan truyền mạnh trên mạng xã hội

Theo thiếu tá Tiệp, sáng 2-3, tổ công tác do ông làm tổ trường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cầu Bồ Sơn, đảm bảo an toàn cho đoàn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển rời Hà Nội sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Thời điểm này, trên QL 1A, cấm tất cả các phương tiện và người qua lại cầu vượt Bồ Sơn. Khoảng 11 giờ 30 ngày 2-3, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì thấy một phụ nữ bế một cháu nhỏ mặt tím tái chạy đến, người phụ nữ khóc nói do cấm đường không đưa con đi bệnh viện được (vị trí Tổ công tác chốt chặn là chân cầu Bồ Sơn phía Khắc Niệm, phía bên kia là đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh).

"Trước tình thế cấp bách đó, tôi đã dùng bộ đàm điện xin ý kiến lãnh đạo chỉ huy phương án phân luồng trên QL 1A. Được lãnh đạo nhất trí, tôi đã điều 1 xe bồ câu (mô tô đặc chủng của CSGT) chở 2 mẹ con cháu bé vào bệnh viện cấp cứu" - thiếu tá Tiệp nói.

Theo thiếu tá Tiệp, đây là việc làm cần thiết bởi khi đó vụ việc xảy ra trong tình huống cấp bách. Mẹ cháu bé khẩn trương đưa con vào bệnh viện, còn tổ công tác lập tức quay lại thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm này, tổ công tác cũng không biết thông tin nào liên quan đến 2 mẹ con hôm qua 2-3.

Trước đó, tối 2-3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về việc các cán bộ chiến sĩ CSGT tỉnh Bắc Ninh đã dùng xe đặc chủng "bồ câu" đưa 2 mẹ con cháu bé đi cấp cứu, khi đó đường QL 1 bị cấm đường phục vụ việc di chuyển của đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sáng 2-3.

Ngay khi những hình ảnh đẹp này được lan truyền đã được nhiều người chia sẻ và khen ngợi việc làm kịp thời của các chiến sĩ CSGT.

Huy Thanh