Nhiều năm nay, người dân TP Vinh, tỉnh Nghệ An không khỏi bức xúc khi chứng kiến khu "đất vàng" rộng 3,77 ha, nằm tọa lạc trên hai mặt đường lớn là Lê Hồng Phong và đại lộ Lê-nin, TP Vinh bị bỏ hoang, nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm.

Theo tìm hiểu, khu đất trên bắt đầu được thu hồi từ năm 2005 để quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An. Đến ngày 8-4-2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có tờ trình về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung gửi Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10-2015, UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc với hai khối tháp vươn cao 27 tầng với tổng khái toán dự kiến là 2.178 tỉ đồng.

Theo đó, vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh là khu đất "vàng" tại số 1, đại lộ Lê-nin (phường Hưng Phúc, TP Vinh). Tòa nhà được thiết kế với hai khối tháp vươn cao 27 tầng (gắn kết qua cầu nối giữa tầng 21 và tầng 22), trên diện tích đất hơn 52.000 m2 (diện tích xây dựng hơn 10.000 m2) tổng diện tích sàn khoảng 90.000 m2, sức chứa 1.700 người làm việc. Ngoài hai tòa tháp cao 27 tầng công trình còn nhiều hạng mục như khối tiếp dân, hành chính văn phòng, hội trường, cây xanh, mặt nước... Công trình được xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuy nhiên, sau đó, dự án xây dựng trụ sở "hoàng tráng" của tỉnh nghèo Nghệ An đã bị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm dừng. Được biết, trước đó tỉnh Nghệ An cũng vừa đưa vào sử dụng trụ sở UBND tỉnh mới cao 11 tầng với kinh phí khoảng 365 tỉ đồng từ vốn ngân sách.



Sau đây là cận cảnh khu "đất vàng" rộng gần 3,8 tỉ đồng quy hoạch xây dựng trụ sở hành chính "hoành tráng" của tỉnh Nghệ An bỏ hoang hơn 10 năm nay mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

Khu đất được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính với số tiền dự kiến gần 2.200 tỉ đồng nhưng bị tạm dừng

Trong lúc vừa xây dựng trụ sở hoàng tráng với số tiền 365 tỉ đồng bằng ngân sách, năm 2015 Nghệ An tiếp tục đề nghị xây trụ sở hành chính gần 2.200 tỉ đồng