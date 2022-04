Sáng 4-4, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định đã phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét (cấp 1) trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, do ảnh hưởng đới gió Đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa nên từ hôm nay (4-4) đến ngày 6-4, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Mưa gió trái mùa đã khiến gần 15.000 ha lúa sắp thu hoạch ở Bình Định bị đổ ngã

Tại vùng biển ngoài khơi khu vực Bình Định (bao gồm xã đảo Nhơn Châu), gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Người dân Bình Định đội mưa để nhổ đậu phụng nhằm chạy lũ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng cùng ngày, nhiều khu vực tại tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm gió lớn. Tại nhiều địa phương ở tỉnh này, hàng ngàn nông dân cùng các lực lượng chức năng hối hả gặt lúa vụ Đông - Xuân để tránh bị ngã đổ, gây thiệt hại thêm.

Cùng ngày, tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, do sóng to gió lớn nên các lực lượng chức năng phải tạm dừng công tác trục vớt các phương tiện của ngư dân bị chìm đắm trong đợt mưa gió bất thường vừa qua.

Một tàu cá của ngư dân Bình Định bị sóng đánh vỡ toang

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định - cho biết để chủ động ứng phó với mưa, lũ và gió mạnh, sóng lớn trên biển, lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang trong tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã và TP Quy Nhơn huy động các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn khẩn trương giúp đỡ nhân dân thu hoạch vụ lúa Đông Xuân; đặc biệt là các diện tích lúa bị ngã đổ. Đối với diện tích lúa trỗ bị đổ ngã, hướng dẫn nhân dân dựng lúa lên, buộc thành chùm để tránh hạt lúa nảy mầm trên bông.

Nhiều diện tích lúa của người dân Bình Định bị đổ ngã do mưa gió trái mùa

Sau đây là một số hình ảnh về những thiệt hại của người dân Bình Định do mưa gió bất thường trong những ngày qua gây ra:

Một chủ tàu bật khóc khi nhìn tàu chị chìm

Quảng Ngãi: Hàng ngàn héc ta hoa màu bị hư hại do mưa lũ dị thường



Tại Quảng Ngãi, những ngày qua, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm hàng ngàn héc ta lúa đông xuân và hoa màu của người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, đổ ngã gây hư hại nặng.



Bà Huỳnh Thị Tất, ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), cho biết trong mấy ngày qua, trời mưa lớn liên tục khiến 4 sào lúa gần tới ngày thu hoạch bị ngã rạp, ngập úng. "Ngoài lúa, hơn 3 sào rau màu khác như bắp cải, rau xanh, đậu phộng… cũng bị ngập nước, hư hỏng. Bị ngập như thế này là coi như mất trắng", bà Tất nói.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.000 héc ta lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông bị ngã đổ, hư hỏng do mưa lũ dị thường. Ảnh: T.Trực

Người dân Quảng Ngãi cứu lúa sau đợt mưa lũ dị thường. Ảnh: T.Trực

Hiện đến chiều 3-4, mưa lớn vẫn còn liên tục xuất hiện ở Quảng Ngãi, khiến nhiều cánh đồng lúa, hoa màu của người dân khắp nơi bị ngập sâu. Đặc biệt, hàng trăm héc ta dưa hấu của nông dân Quảng Ngãi trồng dọc theo bãi bồi sông Trà Khúc bị hư hỏng nặng do mưa lớn kéo dài, nước sông Trà Khúc dâng cao.

Cảnh tượng lúa, hoa màu bị hư hỏng khắp nơi do đợt mưa lũ dị thường. Ảnh: T.Trực

Ngoài lúa, hơn 1.000 héc ta rau màu khác như dưa hấu, ngô, ớt, đậu phộng... bị hư hỏng do mưa lũ. Ảnh: T.Trực

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, tính đến chiều 2-4, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 5.000 héc ta lúa đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông và chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước, ngã đổ, trong đó có khoảng 1.500 héc ta lúa bị ngã đổ hoàn toàn và diện tích bị ngập úng là 3.000 héc ta. Ngoài ra, mưa lớn cũng làm cho 1.000 héc ta hoa màu bị ngập úng, hư hại nặng.

Trên biển, hàng trăm ha diện tích nuôi trồng thủy sản và nhiều tàu thuyền bị mưa lũ dị thường gây hư hỏng. Trong ảnh, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú đợt mưa lũ dị thường. Ảnh: T.Trực

"Trước tình hình trên, mấy ngày qua, Sở NN&PTNT Quảng Ngãi đã cử nhiều đoàn đi kiểm tra ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo các địa phương khuyến cáo người dân nhanh chóng tiêu thoát nước để cho lúa không nảy mầm đối với diện tích bị ngập úng. Với lúa bị ngã đổ gần đến kỳ thu hoạch thì khẩn trương huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân, phụ nữ thu hoạch giúp người dân. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, tháo bớt nước trong ruộng ra để hạn chế dịch bệnh, nhằm giữ được năng suất lúa", ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi chia sẻ.