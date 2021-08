Ngày 16-8, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, anh Phạm Văn Dũng (41 tuổi; ngụ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xác nhận đã về đến quê nhà an toàn bằng chiếc xe đạp do người thanh niên khuyết tật ở Bình Định là anh Nguyễn Văn Lưu (28 tuổi; ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) hỗ trợ.

Anh Phạm Văn Dũng quyết định đi bộ từ Nha Trang về quê Nghệ An vì cạn tiền

Theo anh Phạm Văn Dũng, cách đây vài năm, anh từ quê Nghệ An vào TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tìm việc làm. Tuy nhiên, do 2 tháng qua dịch bệnh Covid-19 hoành hành nên công ty đóng cửa, anh mất việc làm, không còn tiền sinh sống.

Cạn tiền, lại đang ở nơi "đất khách quê người", cách đây một tuần, anh Dũng quyết định đi bộ từ Nha Trang về quê Nghệ An sinh sống. Khi đến Bình Định, anh tình cờ gặp được chàng trai trẻ tốt bụng Nguyễn Văn Lưu. Sau khi nghe anh Dũng chia sẻ những khó khăn của mình, Lưu đã hỗ trợ một chiếc xe đạp, một số tiền cùng túi đựng đầy thực phẩm, nước uống để "tiếp sức" anh tiếp tục lên đường về quê.

Anh Phạm Văn Dũng được thanh niên khuyết tật Bình Định tặng "hành trang" mới về quê

Chia sẻ về vụ việc trên, anh Nguyễn Văn Lưu xác nhận tối hôm đó, đang trên đường từ TP Quy Nhơn chạy xe máy về nhà ở thị trấn Ngô Mây thì tình cờ gặp anh Phạm Văn Dũng mang ba lô, lủi thủi đi bộ một mình trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn thị xã An Nhơn. Nghĩ rằng người này đang gặp khó khăn, cần giúp đỡ nên anh Lưu dừng xe lại bắt chuyện.

"Sau một hồi tâm sự, biết anh Dũng đang khó khăn thật sự, tôi quyết định chở anh ấy về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống. Xong xuôi, tôi tặng anh Dũng chiếc xe đạp và một túi lương thực để anh ấy đi đường ăn uống. Thật sự tối hôm đó, tôi muốn tặng anh ấy một chiếc xe máy nhưng vì không có điều kiện nên định lên Facebook kêu gọi người hảo tâm hỗ trợ. Thế nhưng, nghĩ lại lúc đó khuya quá, sợ làm phiền mọi người nên tôi đành thôi. Đến giờ này, tôi vẫn áy náy vì không giúp được gì nhiều cho anh Dũng" - anh Nguyễn Văn Lưu chia sẻ.

Chàng trai khuyết tật Nguyễn Văn Lưu (bìa trái) trao quà hỗ trợ cho anh Phạm Văn Dũng trước khi anh lên đường tiếp tục về quê

Thời gian qua, chàng trai khuyết tật một chân Nguyễn Văn Lưu được nhiều người biết đến bởi tấm lòng nhân ái. Anh Lưu đã giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước nhờ lên Facebook kêu gọi hỗ trợ. Sau khi nhận được tiền, quà từ nhà hảo tâm, anh Lưu trực tiếp trao tận tay người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng neo đơn, anh Lưu còn trực tiếp đến nhà động viên, chăm sóc, giúp đỡ họ.

Trong 4 năm qua, thông qua Facebook "Lưu Nguyễn", anh Nguyễn Văn Lưu đã vận động được gần 6 tỉ đồng, giúp cho 50 hoàn cảnh vượt qua được khó khăn của bệnh tật, tai nạn.