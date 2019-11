Ngày 23-11, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực gần cầu Chắc Rè (thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tránh người dân qua lại gặp nguy hiểm.

Đoạn sạt lở nằm sát với chân cầu đang thi công rất nguy hiểm. Ảnh: A.N

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 22-11, trong thời gian cầu Chắc Rè đang thi công thì đoạn đường dẫn lên chiếc cầu này bất ngờ bị sạt lở với chiều dài khoảng 15 0m, sâu vào đất liền gần 30 m. Vụ sạt lở xảy ra trong đêm khuya nên may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều thiết bị, máy móc phục vụ thi công cầu như 1 xe lu, 2 xe múc đất cùng hơn 2 tấn sắt của đơn vị thi công đã bị "hà bá" kéo xuống sông. Ngoài ra, vụ sạt lở còn thiệt hại nặng nề 1 bè cá, 2 chiếc vỏ lãi, 2 chiếc ghe của người dân sống gần đó.

Người dân địa phương nuối tiếc vì chiếc cầu sắp hoàn thành thì đoạn đường dẫn lên cầu lại bị "hà bá" nuốt chửng. Ảnh: A.N

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị thi công phối hợp cùng lực lương chức năng ở địa phương thực hiện phong tỏa hiện trường để tránh người dân đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, huy động lực lượng và phương tiện trục vớt số tài sản đã bị "hà bá" kéo xuống kênh cũng như hỗ trợ hộ dân có thiệt hại để ổn định cuộc sống.