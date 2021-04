Ngày 9-4, Công an tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này về việc phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 5-4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an thị trấn Lao Bảo, Công an huyện Hướng Hóa kiểm tra phương tiện và tạm giữ 3 người quốc tịch Trung Quốc vì hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Danh tính các đối tượng được xác định là: Zheng (29 tuổi), Ren Zikang (32 tuổi), Hồ Cận Bình (38 tuổi; cùng quốc tịch Trung Quốc). Các đối tượng sau đó được đưa về cách ly tại khu cách ly T51 của huyện Hướng Hóa.

3 người Trung Quốc (áo đen) nhập cảnh trái phép bị bắt giữ

Ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này khai nhận trước đó đã lên mạng xã hội, liên hệ với người môi giới để đưa sang Việt Nam. Ngày 2-4, họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn, sau đó về Hà Nội và quá trình di chuyển đến thị trấn Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) thì bị phát hiện.

Trước đó, ngày 1-2, người dân và chính quyền xã Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh) cũng đã vây bắt 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này được đưa đi cách ly tập trung và sau đó bị buộc xuất cảnh về nước.