Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm vụ án Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, nguyên kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bước đầu, cơ quan công an xác định từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2020, bà V. (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chuyển qua tài khoản ngân hàng của Huyền số tiền gần 56 tỉ đồng để đầu tư, đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Chu Nữ Diệu Huyền

Đến giữa năm 2020, bà Huyền không trả số tiền trên mà nói rằng đã cho bà Lê Thị Thương (SN 1988, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai) mượn lại để hưởng chênh lệch. Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định không có căn cứ thể hiện bà Huyền mang số tiền vay mượn của bà V. đưa cho bà Thương mà đã có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền gần 56 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. Trong thời điểm này, bà Huyền phát sinh nhiều giao dịch như mua nhà cửa, ôtô…

Trao đổi với phóng viên, bà V. kể quen biết Huyền từ năm 2019. Trong thời gian này, Huyền thường ke là có cha giữ chức vụ cao ở Thanh tra tỉnh Kon Tum. Chồng làm chức to ở đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, có em trai cũng làm trong ngành ngân hàng ở Kon Tum.

Một trong những trạng thái của Chu Nữ Diệu Huyền trước khi xóa hoạt động

Cùng với đó, Huyền thường nhận đứng ra đáo hạn ngân hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Mỗi khi chị V. gặp vướng mắc tại các ngân hàng nhờ Huyền thì người này gải quyết rất nhanh chóng.

"Huyền thường kể về gia đình, cũng như giải quyết nhanh các công việc như vậy nên khi đã thân thiết hơn, tôi tin tưởng mới bắt đầu chuyển tiền cho Huyền vay" – bà V. kể.

Theo bà V. ban đầu chỉ chuyển cho Huyền vay số tiền 200-300 triệu đồng. Lúc này, Huyền trả gốc, lãi rất đầy đủ và sòng phẳng. Sau đó, Huyền nói có nhiều doanh nghiệp cần đáo hạn với số tiền lớn, nên bà V. đã chuyển nhiều lần với số tiền gần 59 tỉ đồng cho Huyền vay rồi sau đó nói đã cho Lê Thị Thương – nhân viên hợp đồng ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai mượn rồi bị chiếm đoạt.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở bà Huyền

Trong một diễn biến khác, trong những ngày trước khi bị bắt giữ, Chu Nữ Diệu Huyền thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi, du lịch và quảng cáo bán sản phẩm trên mạng xã hội facebook. Tuy nhiên, ngay sau khi Huyền bị bắt, tài khoản này đã bị xóa hết các hoạt động.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng bà Chu Nữ Diệu Huyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của bà Huyền khẩn trương đến cơ quan công an trình báo.