Theo lịch xét xử được công khai thì vào 13 giờ 30 phút ngày 13-12, TAND huyện Minh Hóa sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Việt Hùng liên quan đến một vụ án hiếp dâm trên địa bàn. Người được phân công chủ tọa phiên tòa là ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện.

Theo tìm hiểu, trong tháng 12 này, TAND huyện Minh Hóa dự kiến xét xử sơ thẩm 7 vụ án. Ngoài vụ án trên, ông Xướng còn là chủ tọa của phiên tòa xử 2 vụ án khác tại địa phương này.

Trước đó, vào ngày 5-12, lịch xử án của TAND huyện Minh Hóa đã được lập công khai ngay tại trụ sở tòa án do ông Đinh Lâm Xướng ký duyệt, kèm theo con dấu của tòa.

Lịch xử án được công khai tại trụ sở TAND huyện Minh Hóa

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, cho biết việc phân người xét xử các vụ án ở cấp huyện thường là do TAND cấp huyện tự phân công.

"Về lý thì hiện ông Xướng mới bị cách chức về mặt Đảng chứ chưa có quyết định cách chức về mặt chính quyền nên ông vẫn được làm nhiệm vụ xử án. Tuy nhiên, với vụ án hiếp dâm nếu ông Xướng xử án thì thiếu tế nhị" - ông Xuân nói.

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng và bà C. quan hệ tình dục và bị lộ clip "nóng"

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 10-12, Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng, Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Minh Hóa, vì vi phạm kỷ luật đạo đức lối sống.

Cách đây 3 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, Bí thư Huyện uỷ Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 USB chứa clip có hình ảnh ông Xướng đang quan hệ bất chính với nữ kế toán của cơ quan là bà Đ.T.K.C ngay tại trụ sở trong giờ hành chính.

Huyện uỷ Minh Hoá sau đó xác định clip không cắt ghép chỉnh sửa. Bước đầu, ông Xướng và bà C. thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói rằng là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, đơn vị này đang hoàn tất các quy trình để gửi Chánh án TAND Tối cao ra quyết định cách chức Chánh án TAND huyện đối với ông Xướng.

Riêng bà Đ.T.K.C cũng đã bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng.