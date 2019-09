Ngày 14-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đã có kết quả xác minh vụ việc và bàn giao thi thể 3 học sinh chết đuối thương tâm cho các gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Các nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm là Chau Soc Chiết, Chau Tiên và Chau Ga Vin (cùng SN 2009; ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn).



Hồ Soài Check đang trong quá trình thi công để trữ nước

Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 13-9, nhóm học sinh này cùng với 5 bạn học khác của Trường Tiểu học A An Tức rủ nhau đến khu vực hồ Soài Check (thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn) để tắm. Khi đến nơi, Chiết, Tiên và Vin tách nhóm ra tắm riêng tại khu vực lòng hồ vì nơi đây có độ sâu nhất, tương đương khoảng 3,5 m. Trong khi đó, nhóm học sinh còn lại đứng tắm khu vực gần bờ với độ sâu từ 0,5-1m. Khoảng 1 giờ sau đó, 5 học sinh đang tắm khu vực gần bờ hồ phát hiện nhóm của Chiết đã mất tích nên tri hô cho 2 công nhân lái xe cuốc gần đó đến hỗ trợ mò tìm. Tuy nhiên, do nhóm 3 học sinh này đã đuối nước khá lâu nên khi được vớt lên bờ thì tất cả đều tử vong.

Khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Tri Tôn đến thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua đó, lực lượng chức năng xác định không có dấu hiệu tội phạm nên bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đem về nhà lo hậu sự.