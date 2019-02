Chủ 2 ô tô bị từ chối phục vụ vĩnh viễn trên đường cao tốc là ai?

11/02/2019 13:18

Liên quan đến 2 phương tiện mang BKS 51A-55850 và 51G-77256 được Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thay mặt Tổng Công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, thông tin tra cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cả 2 xe này đều là ôtô 7 chỗ, không hoạt động kinh doanh vận tải.

Qua tra cứu, ôtô BKS 51G-77256, đăng ký ngày 16-1-2019, chủ xe là ông Lê Hoàng Ph. (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM). Còn ôtô BKS 51A-55850, đăng ký ngày 16-4-2014, chủ xe là ông Hoàng Trọng Th. (ngụ quận 12, TP HCM).

Lý do 2 phương tiện nêu trên bị VEC E thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn ở tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý được cho là đã có hành vi gây cản trở, rối loạn trên tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hôm 10-2.

Theo đó, VEC E cho biết vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 10-2, phương tiện mang BKS 51A-55850 di chuyển vào làn thu phí số 07, hướng từ Long Thành về TP HCM, khi đến cabin thu phí, mặc dù đã nhận được tín hiệu từ nhân viên thu phí nhưng người điều khiển phương tiện không trả thẻ thu phí và tiền phí mà cố tình dừng tại làn thu phí, đồng thời để nhiều người già, phụ nữ và trẻ em xuống xe, cố tình gây rối tại làn thu phí và lôi kéo các phương tiện ở các làn khác gây ách tắc giao thông.

Sau đó, xe BKS 51C-78196 đã có các hành vi tương tự tại làn 10, xe 51G-77256 tại làn 8.

VEC E cho rằng mặc dù nhân viên tại trạm thu phí đã giải thích về một số sự cố đang xảy ra trên tuyến dẫn đến việc lưu thông chậm trên tuyến và mời những người trên các phương tiện này vào trong khu văn phòng của trạm để giải thích cụ thể tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác. Tuy nhiên, những người trên các xe này đã không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên điều khiển giao thông, có hành động phá hoại tài sản, có hành vi đe dọa đánh đuổi nhân viên điều khiển giao thông, gây ùn tắc tại trạm, gây hoang mang cho nhân viên phục vụ tại trạm thu phí, làm mất trật tự an ninh tại khu vực.

VEC E khẳng định, việc ùn ứ từ Km18 đến cầu Long Thành tại Km12 hướng Long Thành về TP HCM trong ngày 10-2 hoàn toàn từ các sự cố khách quan, không phải do việc chậm trễ trong hoạt động thu phí gây ùn tắc tại trạm thu phí, nên các yêu cầu liên quan đến việc xả trạm là không hợp lý và không đúng quy định hiện hành.

Cho rằng những người đi trên các xe kia đã có hành vi cô tình gây rối loạn, VEC E thay mặt Tổng Công ty VEC, thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 phương tiện BKS 51A-55850 và 51G-77256 trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác do các hành vi nêu trên, theo Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV ngày 10- 1-2019 về việc ban hành Quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý khai thác.

Lê Phong