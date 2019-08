Những ngày qua, nhiều người dân ở 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phản ánh vì nghe lời ngon ngọt của bà Huỳnh Thị Mỹ D. (52 tuổi; ngụ xã Duy Nghĩa) nên họ đã tham gia góp biêu hụi cho bà D. Mới đây, bà D. tuyên bố vỡ hụi, mất khả năng chi trả hàng tỉ đồng khiến nhiều người lâm vào cảnh điêu đứng, gia đình lục đục.



Bà Nguyễn Thị Hà (thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa), cho biết từ năm 2018 đến nay bà có tham gia vào đường dây chơi biêu do bà D. làm chủ với số tiền góp hằng ngày từ 200.000 – 500.000 đồng. "Do bà D. thường xuyên đưa lãi đúng hạn nên tôi không nghi ngờ gì. Số tiền góp thì tăng lên do thấy lãi suất cao, đến giờ tiền gốc trong chân biêu của tôi đã là 282 triệu đồng. Tôi thấy người ta đến nhà bà D. đòi nợ nên lo, qua xin rút tiền gốc thì bà D. bảo giờ không có tiền trả nữa và hứa sau này sẽ trả" – bà Hà kể.

Tiểu thương chợ An Lương điêu đứng vì chủ hụi biệt tăm

Bà Trần Thị Vân (44 tuổi), tiểu thương chợ An Lương (xã Duy Hải) cho biết, bà D. làm chủ biêu hụi đã nhiều năm qua nhưng bắt đầu "xâm nhập" xuống cảng cá An Lương từ đầu năm 2018. Lúc đầu, người dân và các tiểu thương ở đây không ai chơi nhưng ngày nào bà ta cũng lai vãng, tiếp cận dụ dỗ.

"Bà D. nói chuyện rất văn vẻ, từ tốn, kết hợp với cái "mác" là gia đình gia giáo có chồng là bác sĩ, con làm giáo viên nên chúng tôi đã tin mà tham gia. Sau đó, số người góp biêu hụi tăng lên nhanh chóng, riêng ở khu vực này đã có hơn 100 người tham gia" – bà Vân cho biết.

Theo bà Vân, hằng ngày, bà D. đến tận chợ để thu tiền góp biêu hụi từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy theo chân biêu góp. Lúc nhận tiền, bà ta viết vào sổ là đã nhận tiền chứ không có biên lai. Lâu nay, số tiền lãi của người chơi được bà D. trả rất đều đặn và đúng ngày.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 ngày, nhiều người nghi ngờ nên buộc bà D. cho rút lại tiền thì bà ta "lật bài ngửa" tuyên bố vỡ biêu hụi vì số tiền đó cho người khác vay lại nhưng họ không chịu trả. Nghe tin, rất nhiều nạn nhân kéo đến nhà bà D. đòi nợ thì bà D. viết giấy nợ và hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả dần. Đến sáng hôm sau thì bà D. rời khỏi địa phương và không ai rõ tung tích.

Theo thông tin từ những tiểu thương chợ An Lương, có cả trăm người ở 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải tham gia đường dây chơi biêu do bà D. làm chủ. Hiện nay, người góp ít nhất khoảng 70 triệu đồng, người cao nhất có thể lên đến 700 triệu đồng.



Lãnh đạo UBND xã Duy Nghĩa cho biết hiện công an xã đã tiếp nhận đơn tố cáo của một số người dân về vụ việc trên. Công an xã Duy Nghĩa đang tập hợp các đơn trình báo của người dân để báo cáo, chuyển hồ sơ lên Công an huyện Duy Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.