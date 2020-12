Chiều 30-12, ông Trần Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, cho biết vừa chuyển 3 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ tỉnh Đắk Nông khắc phục hậu quả do mưa lũ.



Khu vực nuôi cá của gia đình bà Nguyễn Thị Hoan mênh mông biển nước

Theo đó, từ thống nhất của UBND tỉnh Đắk Nông, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chuyển 3 tỉ đồng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông. "Hy vọng trên cơ sở kết quả kiểm kê thiệt hại vừa qua, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án hỗ trợ sớm cho người dân" - ông Khánh cho biết thêm.

Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn 2 huyện Krông Nô và Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thiệt hại ước tính khoảng 60 tỉ đồng. Trong đó, có khoảng 170 lồng bè nuôi cá trên sông bị nước cuốn trôi hoặc cá chết.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vào rạng sáng 3-12, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đã xả lũ với lưu lượng lớn, cuốn trôi nhiều lồng bè nuôi cá của người dân trên sông Sêrêpốk. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Hoan (ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút) bị cuốn trôi 20 lồng bè nuôi cá, trị giá hơn 5 tỉ đồng.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp chuyển hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 3 tỉ đồng

Sau khi sự việc xảy ra, các hộ dân nuôi cá cho rằng Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xả lũ trái quy định, không thông báo nên yều cầu bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cũng như Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho rằng nhà máy thủy điện đã vận hành xả tràn hợp lý, việc thiệt hại của người dân là do thiên tai. Do đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho rằng các hộ dân bị trôi lồng bè nuôi cá cũng như những trường hợp bị thiệt hại do thiên tai khác. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hỗ trợ vào quỹ phòng chống thiên tai để tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp xả lũ vào ngày 3-12 vừa qua

Sau khi biết thông tin này, bà Nguyễn Thị Hoan cho biết sẽ không nhận khoản tiền của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hỗ trợ qua chính quyền mà đề nghị thủy điện phải tới làm việc để thỏa thuận bồi thường. Đồng thời, bà Hoan cũng đã gửi đơn tố cáo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tới hàng loạt cơ quan, đơn vị vì cho rằng Thủy điện Buôn Kuốp xả lũ không thông báo, gây thiệt hại nghiêm trọng.