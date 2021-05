Chiều 13-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Tại cuộc họp, ông Chu Ngọc Anh khẳng định trường hợp bệnh nhân 3634 (là ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco), ở tại chung cư Central Point (27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) rõ ràng có vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Đây là ví dụ sinh động theo câu nói của Thủ tướng về việc "một người lơ là, cả xã hội vất vả". Từ trường hợp này đã lây sang các trường hợp khác, có nhiều F1, nhiều khu vực khiến tình hình phức tạp lên.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thanh đã không khai báo đi Đà Nẵng về còn đi chơi golf trong giờ làm việc từ 13 giờ 30 ngày 11-5, ngoài ra khi thành phố hạn chế tập trung đông người còn liên hoan chỗ này, họp mặt chỗ kia. "Nếu tiếp tục xuất hiện F0, Công an thành phố cần vào cuộc, xem xét trường hợp này theo quy định của pháp luật. Đây là trường hợp gây hậu quả vì không khai báo y tế. Đó là chưa kể đã có quy định hạn chế tụ tập đông người mà vẫn dự liên hoan, bỏ mặc tất cả quy định..." - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Nhiều khu vực ở Hà Nội đang bị phong tỏa liên quan đến các ca bệnh Covid-19 liên quan đến ông Nguyễn Văn Thanh - Ảnh: Ngô Nhung

Ông Chu Ngọc Anh nêu rõ trên địa bàn TP đến nay 6 chùm ca bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những ngày gần đây diễn biến khá phức tạp với 2 chùm ca bệnh. Chùm ca bệnh liên quan đến Thuận Thành, Bắc Ninh có 14 F0 tại 4 quận, huyện với 215 F1. Đây là chùm ca bệnh phức tạp với số mắc cao, lây lan nhanh. Thành phố đã thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch và 2 ngày nay không có ca mắc mới.

Chùm ca bệnh thứ 2 liên quan đến TP Đà Nẵng cũng diễn biến phức tạp với 2 nhánh: ở huyện Thường Tín và nhánh thứ hai đang được dư luận đặc biệt quan tâm là liên quan đến 2 vợ chồng về từ Đà Nẵng ngày 2-5 ở Lê Văn Lương, đã có 4 F0, với số lượng 157 F1 (2 dương tính, 155 âm tính) và đang tiếp tục được truy vết. Hà Nội đã tận dụng tốt "48 giờ vàng" để điều tra, truy vết, khoanh vùng.

Trong khi đó, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh nguy cơ lây lan dịch bệnh trên TP đang rất cao và yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát trên địa bàn mình theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố. "2 ca dương tính hôm qua không có khai báo y tế, nếu lực lượng chức năng đi từng nhà, không chủ quan, vào cuộc quyết liệt thì sẽ khác. Phải hết sức sâu sát, tránh bỏ trống trong công việc" - ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cảm ơn đại đa số bà con nhân dân đã đồng lòng, cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của TP. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa thực hiện, chủ quan. Vì vậy, UBND các quận, huyện cần tổ chức đầu mối để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, báo chí để xử lý nghiêm các vi phạm



Ngoài các chỉ đạo cụ thể trong các công điện, chỉ thị, Chủ tịch UBND TP yêu các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử sắp tới: Sẵn sàng trong mọi tình huống, siết chặt quy trình, đầy đủ trang thiết bị; tăng cường quản lý nghiêm ngặt trong các khu cách ly tập trung; kiểm tra thường xuyên đột xuất các khu cụm công nghiệp…

"Ngày bầu cử sắp đến nơi, các sở ngành, quận huyện cần rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống chính quyền; cán bộ các cấp. Cần thiết thì xem xét tổ chức diễn tập ở các địa bàn trọng điểm"- Chủ tịch UBND TP nói thêm.

Quang cảnh buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội chiều 13-5

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội dự báo hiện nay nguy cơ về dịch bệnh đối với TP Hà Nội vẫn rất khó lường và có khả năng bùng phát rất cao bởi các lý do: Có nhiều người Hà Nội đã từng đến các địa phương có dịch như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Đà Nẵng... vừa qua ổ dịch tại xã Kim Sơn huyện Gia Lâm là do có liên quan đến Thuận Thành, Bắc Ninh; ngày 12-5, tiếp tục xuất hiện thêm một số trường hợp mắc do trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 đã đi du lịch tại Đà Nẵng, đặc biệt các trường hợp này khi trở về Hà Nội đã di chuyển rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Ngoài ra, Hà Nội có sân bay Quốc tế Nội Bài là nơi nhiều người dân từ các tỉnh thành phía Nam đi qua để lên các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Các tỉnh thành lân cận của xung quanh Hà Nội hiện nay liên tục ghi nhận nhiều ca mắc mà Hà Nội lại là nơi giao thương đi lại của rất nhiều người cũng như là nơi có nhiều người ở các tỉnh thành đến làm việc và học tập, bên cạnh đó lại có nhiều bệnh viện tuyến cuối của Trung ương nên người bệnh của nhiều tỉnh thành phố lên để khám chữa bệnh và có thể mang theo mầm bệnh; Tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng ghi nhận nhiều ổ dịch phức tạp tại các khu công nghiệp với số lượng ca mắc lớn. TP Hà Nội cũng có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có số lượng lớn công nhân từ các địa phương khác tới làm việc, đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.