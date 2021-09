Chủ tịch UBND TP HCM cho hay UBND TP HCM vừa lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15-9, trong đó có trụ cột phòng chống dịch, trụ cột an sinh, trụ cột kinh tế.



Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi

Theo ông, TP HCM là thành phố dịch vụ, cho nên cách tiếp cận của TP HCM là phải an toàn. Người tham gia các hoạt động phải an toàn, địa điểm an toàn với những tiêu chí dựa trên nền tảng là vắc-xin và các biện pháp an toàn khác.

Do đó, TP HCM có đề xuất thẻ xanh Covid-19, sẽ có tiêu chí cụ thể. Hiện nhóm chuyên y tế cùng với nhóm chuyên gia kinh tế đang thiết kế cái này.

Ông cho rằng sau ngày 15-9, công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải... muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn.

Các hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại từ từ sẽ mở ra theo mức độ an toàn. "Một trong những điều kiện an toàn, khi người dân tham gia các hoạt động sau này là tiêm vắc-xin" - ông Phan Văn Mãi nói và mong muốn được Trung ương cung cấp thêm vắc-xin để TP HCM tiêm đủ mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Liên quan đến vấn đề này, trong cuộc họp của Tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 TP HCM sáng 7-9, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức thông tin rằng Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên có nhấn mạnh hiện vắc-xin đã là tuyến đầu.

