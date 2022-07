Sáng 27-7, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.



Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có những tín hiệu hết sức khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 22%; hoạt động du lịch dần phục hồi và khởi sắc, khách du lịch đến Quảng Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỉ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm ngoái…

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sáng 27-7

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đưa ra 7 kiến nghị, đề xuất như: Kiến nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được thống nhất chủ trương như đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng.

Kiến nghị Trung ương sớm quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua tỉnh Quảng Nam (tổng dự trù kinh phí đầu tư là 1.872 tỉ đồng); tuyến Quốc lộ 14G đoạn (dự kiến 1.600 tỉ đồng); Quốc lộ 14D (khoảng 2.500 tỉ đồng); một số tuyến quốc lộ khác như 14H, 40B, 24C cần quan tâm đầu tư nâng cấp.

Kiến nghị Trung ương cho chủ trương thực hiện sáp nhập một số đơn vị cấp huyện liên vùng với TP Tam Kỳ để xây dựng đô thị Tam Kỳ đảm bảo tiêu chí đô thị loại I theo quy định.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - nêu 7 đề xuất tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội

Đề nghị Quốc hội khi xây dựng mới các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách nhà nước cần đánh giá phù hợp với tình hình thực tế và khả năng huy động các nguồn thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đến để giao dự toán thu, tỷ lệ điều tiết ngân sách phù hợp, tạo điều kiện cho địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu, đảm bảo ổn định nhiệm vụ chi. Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ nguồn vượt thu của địa phương theo hướng trích 50% cho công tác cải cách tiền lương; 50% cho công tác đầu tư phát triển của địa phương.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nêu thêm các kiến nghị

Báo cáo thêm tại buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã nêu một số bất cập trong liên kết vùng, kiến nghị quan tâm các nội dung như: đầu tư các tuyến Quốc lộ lên khu vực biên giới, kết nối với nước bạn Lào, Thái Lan, nâng cấp sân bay, cảng biển…

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam - báo cáo thêm về những khó khăn trong việc thi tuyển, tuyển dụng cán bộ ở miền núi. Ông Lê Văn Dũng kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh quy định về quản lý, sử dụng xe công. Ông Dũng nêu thực tế tại Quảng Nam khi đi công tác tại các huyện miền núi cách TP Tam Kỳ hàng trăm km, mỗi chuyến đi mất ít nhất 3 ngày mới về được. Tuy nhiên, quy định 1 sở chỉ có 1 chiếc xe, muốn đi phải thuê, nếu tính ra tiền thuê xe tốn gấp 10 lần.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số bộ ngành, các ủy ban chuyên trách của Quốc hội đã trực tiếp trả lời về một số nội dung kiến nghị của tỉnh Quảng Nam. Các ý kiến đều bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự bứt phá của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tiềm năng, lợi thế, biểu dương những kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được.

Chủ tịch Quốc hội cho hay Quảng Nam là địa phương có số lượng người có công cao nhất nước. Thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo cho người có công, đền ơn đáp nghĩa, tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua

Chủ tịch Quốc hội đồng tình với những nhận định thẳng thắn, cầu thị của tỉnh về các tồn tại, hạn chế như quy mô kinh tế tăng nhanh nhưng vẫn còn khiêm tốn, GRDP bình quân đầu người thấp; miền Tây của tỉnh, vùng bãi ngang còn nhiều khó khăn; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa có sự bứt phá…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát chương trình hành động để liên tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quảng Nam phát huy tiềm năng, lợi thế để trở thành hình mẫu trong phát triển du lịch, hình mẫu trong phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch; sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh trong quý IV, quy hoạch phải thể hiện tư duy, tầm nhìn để phát triển trong tương lai, đặt trong khuôn khổ, mối liên kết vùng, chú ý hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối với Lào, Thái Lan…

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiên quyết rà soát xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ, còn vướng mắc do kết quả thanh kiểm tra, đảm bảo lợi ích của các bên theo quy định của pháp luật…

Về chủ trương đầu tư các tuyến quốc lộ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các dự án này hết sức quan trọng, có tính chất trọng điểm, có tính kết nối vùng; đề nghị căn cứ tình hình thực tiễn, khả năng tăng thu ngân sách địa phương có thể điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Quảng Nam làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công…