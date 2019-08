Ngày 17-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp truy tố Lê Hoàng Cơ (SN 1996), Trần Văn Đầy (SN 1994; ngụ cùng huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) và 10 bị can khác có liên quan (được cho tại ngoại) về tội "Trộm cắp tài sản".

Cơ và Đầy tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng 18-6, Đầy cùng với Trương Đức Toàn (SN 2003; cả 2 ngụ cùng địa phương) đến khu vực chợ Vĩnh Bình Nam để chơi game. Do hết tiền tiêu xài nên cả 2 cùng đi chung xe máy đến địa bàn giáp ranh thuộc huyện U Minh Thượng để trộm cắp tài sản người khác.

Khi đi đến khu vực ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng thì phát hiện anh Lý Như Khanh đang nằm ngủ trên chiếc ghe đậu dưới bến sông nên Đầy kêu Toàn dừng xe lại để xuống lấy 1 ví da chứa hơn 2 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng loại 24K. Lấy được tài sản, trong lúc đang trên đường tẩu thoát thì cả 2 tên trộm này bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện U Minh Thượng truy đuổi và bắt giữ để trả lại tài sản cho bị hại.

Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 31-5, Toàn cùng với Cơ, Võ Khánh Linh (SN 2001), Trần Hoàng Phục (SN 2002; cả 3 ngụ cùng ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đến chơi game tại khu vực chợ Vĩnh Bình Nam. Do hết tiền nên cả nhóm tổ chức đi trộm tài sản người khác. Khi đi đến khu vực ấp Kinh Năm, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, phát hiện nhà ông Sơn Ngọc Rum không đóng cửa nên Phục và Toàn đột nhập để trộm tài sản, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, các đối tượng này khai nhận do bị nghiện ma túy và game bắn cá nhưng lại không tiền nên đã thực hiện trót lọt đến 50 vụ trộm cắp tài sản của người dân. Đặc biệt, Cơ còn khai nhận thêm, bản thân cũng là chủ tiệm game bắn cá và đã từng tiêu thụ số tài sản bất chính do nhóm trộm này đem đến bán lại. Thế nhưng, sau khi thấy việc trộm cắp để có tiền tiêu xài quá dễ dàng, nên Cơ cũng bắt đầu tham gia cho đến khi bị bắt.