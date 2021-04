Sáng 11-4, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an thị xã Cai Lậy đã đưa 110 xe máy cùng 90 đối tượng từ nhiều tỉnh ĐBSCL về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ hành vi tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép. Trong đó, có nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép.

Clip Công an phục kích bắt cả trăm quái xế

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, từ tối 10-4, hàng trăm "quái xế" lên mạng xã hội (nhóm kín) hẹn nhau đua, kéo xe trái phép. Công an tỉnh Tiền Giang đã lên phương án phân công gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Cai Lậy và một số huyện làm nhiệm vụ chống đua xe.

Các phương tiện lúc bị bắt giữ

Từ 21 giờ, các cán bộ chiến sĩ vào vị trí làm nhiệm vụ nhưng các "quái xế" vẫn im hơi. Sau nhiều giờ, các nhóm "quái xế" di chuyển qua nhiều nơi từ TP Mỹ Tho đến huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy… Sau đó, hơn 4 giờ sáng 11-4, do thấy không có bóng dáng CSGT nên khi đến Quốc lộ 1 qua địa bàn phường 3, thị xã Cai Lậy thì các "quái xế" bắt đầu "bay".

90 thanh thiếu niên được đưa về trụ sở lấy lời khai

Không ngờ, có gần 100 cảnh sát đã phục kích nhiều nơi liền khống chế 90 đối tượng. Nhiều "quái xế" đã chạy vào các lối mòn rồi bỏ xe chạy thoát thân.

Qua kiểm tra, công an đã thu giữ 110 xe máy.