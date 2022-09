Ngày 8-9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong số 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú thì có 17 nam và 15 nữ. Đáng chú ý, ngoài 17 thi thể đã được nhận diện bàn giao cho gia đình mai táng, số còn lại chưa thể xác định danh tính do bị biến dạng nặng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên thông tin về các thi thể chưa xác định được danh tính

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, xét nghiệm ADN của những thi thể này để xác định danh tính nạn nhân trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.



"Có tất cả 17 nạn nhân bị thương, trong đó có 2 ca bệnh nặng đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, các ca bệnh còn lại sức khỏe ổn định, nhiều người đã về nhà"- Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nói.