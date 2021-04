Sáng 10-4, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh vụ việc 2 nhóm nữ sinh cấp 3 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sau khi đánh nhau đã gọi người nhà tới lớp đánh bạn.



Clip đánh nữ sinh trong lớp

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-4, hai nhóm nữ sinh tên V. (học lớp 10E) và nữ sinh tên Đ. (học lớp 10C) của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắk đã đánh nhau trong lớp.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Đ. nhắn tin báo sự việc cho chị gái. Khoảng 9 giờ cùng ngày, chị gái Đ. đã đến trường, lao lên lớp đấm đá vào người V. Sự việc đã được nhiều học sinh trong trường dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Krông Pắk cho hay sau khi xảy ra vụ việc, trung tâm đã mời Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) cùng những người liên quan lên làm việc.

Nguyên nhân là do 2 nữ sinh có mâu thuẫn, nhắn tin qua lại từ tối hôm trước rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm nữ sinh đánh nhau tơi bời trong lớp

Trả lời câu hỏi vì sao trong giờ học, trung tâm để người nhà nữ sinh mang theo dao rọc giấy vào trường đánh học sinh, vị này cho rằng khi anh rể và chị gái Đ. tới, bảo vệ trung tâm không cho lên mà yêu cầu ngồi chờ ở ghế đá. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bảo vệ đi đánh trống vào lớp, 2 người này lao lên lớp.

"Công an đã thu giữ dao rọc giấy. Cũng may là thầy cô có mặt kịp thời, nếu không thì còn xảy ra nặng nữa. Công an thị trấn thông báo hôm nay sẽ mời 2 học sinh lên làm việc. Thứ 2 tuần sau, chúng tôi cũng mời phụ huynh các em tới trường để giải quyết" - lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Krông Pắk nói.

Nữ sinh gọi người nhà tới đánh bạn

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ học sinh đánh hội đồng bạn, hẹn nhau hỗn chiến.