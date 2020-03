Nguyên nhân chủ yếu do nhiều trường nghỉ học, đồng thời tâm lý sợ dịch bệnh khiến người dân hạn chế đi lại.



Nhiều chuyến xe buýt suốt lộ trình di chuyển chỉ lác đác vài hành khách, các bến xe thừa người, trạm dừng vắng ngắt.

Trên chuyến xe buýt số 8, khách vắng tanh

Đón chuyến xe buýt số 8 (Bến xe quận 8 - Đại học Quốc gia) tại một trạm dừng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) chiều 28-2, chúng tôi ghi nhận trên xe chỉ vỏn vẹn 6 hành khách. Và suốt chặng đường dài, chuyến xe chỉ thêm một người, trong khi vẫn chưa tới bến xe Đại học Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức), xe chỉ còn 1 khách.

Nhiều đoạn đường, trên xe chỉ có tài xế và tiếp viên, cùng phóng viên là hành khách duy nhất

Chị Nguyễn Thị Châu, tiếp viên xe buýt số 8, chia sẻ chị gắn bó với nghề xe buýt khoảng 10 năm nay nhưng đây là lần đầu chứng kiến lượng khách vắng kỷ lục đến vậy.

"Xe về khu Đại học Quốc gia và tại điểm đón Bến xe Miền Đông trước nay luôn đông khách, đặc biệt là giờ tan tầm khi mỗi chuyến bình quân luôn có từ 30 - 40 khách, nhưng nay vắng chưa từng có" - chị Châu nói.

Xe số 19 cũng vắng tanh dù xuất bến được một đoạn

Cùng ngày, từ Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), chúng tôi đón xe buýt số 19 (Bến Thành - Khu Chế Xuất Linh Trung - Đại Học Quốc Gia) lên quận 1.

Suốt quãng đường, chuyến xe này chưa lúc nào vượt quá 10 khách, dù lộ trình qua hàng loạt trạm dừng. Chị Uyên Phương, tiếp viên xe buýt số 19, nói vài hôm trước, có hôm từ đầu bến đến cuối bến, trên xe duy nhất chỉ 1 khách, trong khi đây vốn là một có lượng người đi lại cao.



Các trạm dừng... "đìu hiu"

Tương tự, ông Trần Hữu Phước (tài xế xe buýt số 69, lộ trình: Công viên 23/9 - Khu Công nghiệp Tân Bình), cũng ước chừng hiện lượng khách trên xe ông giảm hơn 50% so với trước dịch cúm nên giảm chạy xe, làm 2 ngày nghỉ một ngày. Trong khi tiền lương tài xế tính theo số chuyến nên rất lo lắng.

Tiếp viên tranh thủ dọn vệ sinh chờ xe xuất bến

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (viết tắt là Trung tâm) - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, ảnh hưởng bởi dịch cúm Covid-19 khiến sản lượng khách đi xe buýt từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay sụt giảm nghiêm trọng.

Thống kê từ ngày 3 đến 16-2, Trung tâm cho biết giảm 41.208 chuyến (giảm 19%) so với cùng kỳ năm trước và giảm 42.651 chuyến (giảm 20%) so với 2 tuần đầu tháng 12-2019. Trong khi cũng vào 2 tuần này, sản lượng khách giảm lần lượt hơn 3,5 triệu lượt (giảm 52%) so với cùng kỳ năm trước và hơn 3 triệu lượt (giảm 49%) so với 2 tuần đầu tháng 12-2019.

Sản lượng khách đi xe buýt giảm nghiêm trọng bởi ảnh hưởng dịch

Trước tình hình trên, phía Trung tâm cho biết để đảm hoạt động mạng lưới xe buýt ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại thực tế của người dân và tiết kiệm kinh phí trợ giá, đơn vị đã đề xuất Sở GTVT chấp thuận cho Trung tâm chủ động điều chỉnh số chuyến trong khoảng thời gian diễn ra dịch cúm.

Mặt khác, trước tình hình số chuyến, sản lượng và doanh thu thực hiện giảm, phía Trung tâm cũng kiến nghị Sở GTVT thống nhất cho đơn vị tính toán trợ giá trong thời gian diễn ra dịch cúm bằng phần chênh lệch cho phí của chuyến xe và doanh thu thu được trên tuyến.