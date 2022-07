Ngày 13-7, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định truy tìm em Hoàng Thị Trí (2004, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) sau khi nhận được đơn của gia đình.



Theo trình báo của gia đình em Trí, ngày 21-3, cô gái trẻ này rời gia đình ra TP Đà Nẵng sau đó sang Campuchia làm việc, đến nay chưa về nhà trong khi gia đình không hề liên lạc được. Đến thời điểm này, gia đình không biết em Trí ở đâu.

Em Trí mất tích sau khi sang Campuchia làm việc

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị Cục nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự, Văn phòng cơ quan CSĐT – Bộ Công an; Công an các tỉnh, TP trên cả nước phối hợp tìm em Trí.

Ai biết Trí ở đâu vui lòng báo tin cho Công an huyện Thăng Bình qua số điện thoại 02353.874.203 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân mất tích khi sang Campuchia làm ăn. Tính riêng từ đầu tháng 12-2021 đến nay, tại tỉnh Quảng Nam có 10 người sang Campuchia yêu cầu được giải cứu.

Chân dung em Trí

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự Trương Công Duy (SN 1992, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép".

Duy được xác định đã móc nối, đưa 7 người sang Campuchia với lời hứa "việc nhẹ lương cao" nhưng thực chất các nạn nhân khi bị đưa ra nước ngoài đã bị ép buộc làm việc, muốn trở về nước phải chuộc tiền.