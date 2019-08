Cảng hàng không Nội Bài vừa lập biên bản vụ việc "cò taxi dù" chuyên chèo kéo khách đi taxi tại sân bay và bàn giao cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý.



Sự việc xảy ra hôm 19-8. Lúc này, 2 nhân viên an ninh hàng không thuộc đội an ninh cơ động - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đang làm nhiệm vụ đã phát hiện bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1972, ở Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) dẫn một nữ hành khách từ nhà ga T1 sân bay Nội Bài ra cổng sân bay để đi xe "dù".

Biển điện tử hiển thị giá taxi tại Nhà ga T1

Bà Hiên đã được xếp vào danh sách "cò mồi", chèo kéo khách chuyên nghiệp tại Nội Bài nên nhân viên an ninh sân bay đã chặn lại tại khu vực trạm thu phí đầu ra. Nữ hành khách cho biết được bà Hiên mời chào chuyến xe từ sân bay về Bắc Giang với giá 450.000 đồng.

Nhân viên an ninh đã hướng dẫn khách vào bên trong nhà ga đi xe của hãng có thương hiệu hoặc phương tiện khác, nữ hành khách trở lại sân đỗ ôtô nhà ga T1.

Bà Hiên tiếp tục bám theo nữ hành khách mời chào nhằm dẫn ra phía bên ngoài trạm thu phí để đi xe. Khi 2 nhân viên an ninh tiếp tục ngăn chặn, bà Hiên đã có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh K.H.H. tại khu vực sân đỗ ô tô P2, nhà ga T1. Tiếp đó, bà Hiên nằm lăn ra sân đỗ ôtô rồi liên tục gào thét, vu khống lực lượng an ninh hàng không đánh người.

Lúc này, ông Vương Đồng Minh, chồng bà Hiên và là người chuyên chạy xe "dù" bắt khách, lái xe đến khu vực trạm thu phí cửa ra nhà ga T1 Nội Bài, lên tiếng xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và dọa kiện lên Cục Hàng không Việt Nam.

Cảng hàng không Nội Bài đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định. Vụ việc đã được đội điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong 7 tháng đầu năm 2019, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện và phối hợp xử lý 117 vụ xe dù, 9 vụ cò mồi, 154 vụ xe vãng lai khai thác khách không đúng quy định tại cảng. Hiện sân bay Nội Bài đang siết chặt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để giảm thiểu và đẩy lùi vấn nạn trên. Cảng đã ký hợp đồng nhượng quyền với 14 hãng taxi (khai thác 10 thương hiệu) thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách đi/đến sân bay Nội Bài. Các hãng ký cam kết đảm bảo cung cấp dịch vụ vận tải hành khách từ chuyến bay đầu tiên cho đến hết chuyến bay cuối cùng trong ngày, kể cả những ngày nghỉ Lễ, Tết và những ngày có chuyến bay bị chậm giờ, nhỡ chuyến.

Thời gian qua, không thiếu những vụ khách bị mồi chài đi xe "dù", rồi bị lừa tiền. Thậm chí có những khách nước ngoài, hoặc khách lần đầu tiên đi máy bay, không để ý hệ thống biển báo, đã bị các đối tượng cò mồi, chèo kéo, lên taxi dù và phải trả tiền triệu cho những chặng đi ngắn, có khách chỉ đi từ T1 sang T2 cũng mất hẳn 2 triệu đồng… Để không tự biến mình thành "gà quay" cho taxi dù, cò mồi, hành khách cần lưu ý đến hệ thống biển chỉ dẫn ra sảnh đón taxi.

Trước đó, ngày 11-1-2019, một nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ôtô nhà ga hành khách T1 đã bị nhóm đối tượng "cò mồi" mời chào khách đi taxi dù tấn công khiến gãy 4 răng cửa.