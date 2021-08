Ngày 28-8, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai 30 điểm bán hàng lưu động hỗ trợ giá trên địa bàn. Quận Hải Châu có 10 điểm, quận Thanh Khê 9 điểm, quận Cẩm Lệ 6 điểm và quận Liên Chiểu 5 điểm.

Hình thức là người dân đăng ký mua lương thực, thực phẩm (LTTP) qua tổ trưởng. Sau đó, tổ trưởng và ban đại diện mua LTTP của tổ phối hợp với công an phụ trách khu vực tiếp nhận đơn mua hàng của dân, đến điểm bán hàng lưu động hỗ trợ giá của Công an TP Đà Nẵng mua hàng.

Các điểm bán có 5 loại mặt hàng gồm: thịt, cá, trứng, rau củ và đồ khô. Mỗi điểm sẽ có khoảng 160 kg thịt heo và xương, 33 con gà, 8 con vịt, trứng gà và trứng cút khoảng 2.400 quả, cá nục và cá chuồn khoảng 200 kg, củ quả 600 kg cùng gạo, dầu, nước mắm...

Các chiến sĩ công an phường Thanh Khê Tây và công an quận Thanh Khê phụ giúp vận chuyển lương thực thực phẩm ra tận xe cho đại diện các tổ đến mua

Đại diện tổ dân phố xếp hàng chờ đến lượt mua tại điểm bán lưu động của Công an TP Đà Nẵng tổ chức đặt tại đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

Giá cả các mặt hàng do Công an TP Đà Nẵng triển khai rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường. Thịt heo (mông, ba chỉ, vai) đồng giá 125.000 đồng/kg; xương heo các loại đồng giá 105.000 đồng/kg. Gà 120.000 đồng/con nhỏ, con lớn bán theo ký, giá 90.000 đồng/kg; vịt 120.000 đồng/con nhỏ, con lớn bán theo kg, giá 70.000 đồng/kg. Cá chuồn 40.000 đồng/túi 2kg; cá nục 70.000 đồng/túi 2kg, trứng gà 22.000 đồng/10 quả; trứng cút 20.000 đồng/túi 50 quả. Rau xanh các loại như: mồng tơi, rau ngót, rau muống… được hỗ trợ miễn phí. Một số loại củ, quả (mướp, đu đủ, củ sắn…) đồng giá 10.000 đồng/kg.

Cán bộ Công an TP Đà Nẵng điều phối, nhận đơn từ các tổ dân phố

Ông Nguyễn Lai - tổ trưởng tổ 8, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê - cho biết những ngày trước, ban đại diện của tổ mua hàng cho bà con tại các siêu thị rất vất vả. Bây giờ, xe bán hàng lưu động của Công an TP Đà Nẵng về tận khu vực nên rất thuận lợi, việc mua hàng không những nhanh chóng mà còn mua được giá rẻ nên người dân rất vui mừng.

"Mong muốn của người dân chúng tôi là công an thành phố triển khai thêm nhiều chuyến xe bán hàng lưu động về tận khu dân cư nhằm giúp người dân an tâm, không lo thiếu LTTP trong những ngày toàn thành phố thực hiện biện pháp "ai ở đâu thì ở đó" - ông Nguyễn Lai bày tỏ.



Theo trung tá Hồ Vi Thùy Trang, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng, phụ trách điểm bán hàng tại chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ, tổ cung ứng tại đây có 6 cán bộ, chiến sĩ. Tổ đảm đương tất cả các nhiệm vụ từ nhập hàng hóa, phân loại, lên đơn và trao đổi về tổ dân phố, công an phường. Trên cơ sở đó, công an phường sẽ phối hợp hỗ trợ, liên hệ tổ dân phố nhận đơn. Đối với mỗi đơn thì tổ cung ứng sẽ cho người dân trực tiếp kiểm tra sản phẩm, xác nhận số lượng hàng rồi mới thu tiền.

Tại điểm bán hàng ở chợ Hòa An, cán bộ công an soạn hàng theo đơn do tổ dân phố cung cấp

Trung tá Trang cho hay đây là lần đầu tiên cán bộ công an đứng ra bán hàng nên bước đầu có những khó khăn nhất định.

"Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để cung cấp đầy đủ các mặt hàng theo đơn người dân. Tối hôm qua, tổ cung ứng phải thức đến 1 giờ 30 để kiểm tra hàng hóa, phân loại. Đến sáng, 5 giờ đã thức dậy để sắp xếp hàng hóa. Chúng tôi nghĩ rằng những ngày sau sẽ khắc phục được những khó khăn và cố gắng làm cho bà con hài lòng nhất, đem đến những sản phẩm chất lượng nhất cho bà con" - trung tá Trang kỳ vọng.

Lực lượng công an cố gắng soạn đủ đơn hàng để đáp ứng nhu cầu của bà con